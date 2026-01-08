Nuovo album e tour per Tony Colombo, nel segno del destino e del ricordo di Franco Califano

Novità musicale

Esce il 9 gennaio “Predestinato”, il nuovo album di Tony Colombo disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche come prodotto fisico sotto esclusiva licenza Altafonte Italia.

Un progetto maturo e ambizioso che segna una tappa centrale nel percorso artistico del cantautore, unendo scrittura emotiva, cura musicale e una produzione dal respiro internazionale.

“Predestinato” è un viaggio tra destino e sentimento, in cui ogni brano racconta una parte autentica dell’artista e del suo rapporto con la musica. Un album che nasce dall’esigenza di andare in profondità, senza filtri, mantenendo una forte identità emotiva ma con uno sguardo aperto oltre i confini tradizionali del genere.

Il progetto vanta la partecipazione di musicisti di livello mondiale: Steve Ferrone, Phil Palmer, Maurizio Fiordiliso e BDOG, attuale batterista di Jovanotti. A impreziosire ulteriormente il disco, la presenza al sax di Marco Zurzolo, musicista di riconosciuto prestigio internazionale, che ha collaborato nel corso della sua carriera con artisti come Pino Daniele, Enzo Avitabile, Lucio Dalla e Ornella Vanoni.

Alla scrittura e alla produzione, la collaborazione con Luca Barbato, autore e produttore con cui Tony Colombo condivide da anni un percorso artistico solido e coerente. Gran parte dell’album nasce da un lavoro intenso e notturno, orientato a restituire emozioni autentiche e una narrazione musicale sincera. Completano il progetto la Bulgarian National Radio Symphony Orchestra, diretta da Konstantin Dobroykov, sotto licenza esclusiva di Altafonte Italia , che conferiscono al disco una prestigiosa dimensione sinfonica e cinematografica.

Tony Colombo tra la modernità e il ricordo di Franco Califano

Tra i brani che compongono l’album: “Grazie per tutta la vita” che non è altro che un abbraccio al suo pubblico, un ringraziamento speciale a tutti quelli che non l’hanno giudicato mai. “L’importante” una verità che si nasconde dentro le piccole e grandi cose. “T’amo pure si nun staie cu mme” un racconto di un amore immenso che ti fa arrendere davanti ad ogni cosa. “Ti prometto” una vera e propria promessa eterna dell’artista. “Nel bene e nel male” il racconto intimo di un rapporto di coppia dove alla base c’è un sentimento d’amore profondo che li unisce ma, che nella quotidianità è fatto anche di momenti ‘alti e bassi’ che, portano solo a rafforzare un legale d’amore solido.

Il brano “Che bella stronza” narra di un incontro con una donna che lo strega dal primo sguardo ma che, nello stesso tempo non merita il suo amore perché ama solo se stessa. Qui, il brano si costituisce con un omaggio, fondendo una nuova scrittura musicale con un estratto vocale di Franco Califano, estratto dal brano “Me ‘Nnammoro de te” che resta un punto fermo della sua eredità artistica.

Tutti i brani dell’album racchiudono l’essenza di un artista che continua a mettersi in gioco, mantenendo un forte legame con il proprio pubblico. Ed è lo stesso artista a descrivere e raccontare Predestinato: “Questo album nasce dal cuore, è una confessione, un dono, un atto d’amore verso la musica e verso le persone che mi accompagnano e sostengono da sempre. Perché io, di questa musica e di questo amore, che ricevo ogni giorno, ero davvero Predestinato”.

Con “Predestinato”, Tony Colombo firma un lavoro coerente, elegante e profondo, confermando una maturità artistica che guarda al futuro senza rinnegare le proprie radici.