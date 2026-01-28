“Nonno clicca qui”, l’iniziativa che aiuterà gli anziani ad imparare l’uso della tecnologia

Stop analfabetismo digitale

Il progetto “Nonno clicca qui” inizierà il 10 febbraio e porterà una nuova esperienza di comprensione intergenerazionale in 20 centri anziani italiani. Un’iniziativa che nasce dalla premura di colmare un gap digitale preoccupante: solo il 4,4% degli adulti, tra i 65 e i 74 anni, possiedono le competenze digitali e informatiche di base, sebbene molti “over 65” continuino a lavorare e utilizzino quotidianamente dispositivi tecnologici. Tra poco, quindi, le porte dei centri anziani si apriranno per accogliere un incontro unico tra nonni Baby Boomers e nipoti della Generazione Z. Nel tour, 1.600 studenti provenienti da scuole secondarie di primo e secondo grado diventeranno veri e propri docenti, aiutando circa 4.000 nonni a utilizzare strumenti digitali moderni, navigare sul web in sicurezza e usare le opportunità della rete.

“Nonno clicca qui”, il progetto per insegnare l’uso digitale agli anziani

Il progetto, sviluppato in cooperazione con la Fondazione Longevitas Ets, promuove un dialogo intergenerazionale sull’educazione tecnologica, accostando due generazioni che parlano in modi sempre più diversi, ma che possono affrontare insieme le sfide del mondo digitale. I vantaggi del progetto sono parecchi: oltre a favorire l’interazione tra generazioni distanti, “Nonno clicca qui” pone particolare attenzione alla sensibilizzazione sul tema della cyber sicurezza. Proprio quest’ultima sarà una delle tematiche principali dei webinar che accompagneranno l’iniziativa, attraverso oltre 20.000 famiglie tra docenti, genitori e ragazzi.

La formazione e il metodo d’insegnamento

I formatori utilizzeranno il metodo “learning by doing” (Imparare facendo ndr) con attività pratiche su Pc, tablet e smartphone. In questo modo i nonni saranno autonomi nell’utilizzo di qualsiasi dispositivo. Gli argomenti trattati includeranno l’accesso e l’utilizzo di internet, il servizio di posta elettronica, la conoscenza e l’uso delle app e la possibilità di usufruire dei servizi della pubblica amministrazione tramite Spid. “Nonno Clicca Qui” rappresenta un’opportunità per far diventare gli “immigrati digitali” della generazione Boomer degli utenti consapevoli della rete, con la guida dei “nativi digitali” della Generazione Z.

In sostanza, si tratta di un incontro che valorizza l’esperienza dei nonni e le competenze tecnologiche dei nipoti, costruendo un ponte tra passato e futuro. Il progetto è stato realizzato dal Moige (Movimento Italiano Genitori ndr), in collaborazione con la Polizia di Stato, Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani ndr) e con il contributo del Fondo di Beneficenza ed opere di carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo.