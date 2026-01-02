Milei asfalta la sinistra in un video popolare sui social: “Non si negozia con loro, se gli concedi un millimetro ti distruggono”

Perché non fidarsi

Javier Milei torna a far parlare di sé attraverso una vecchia intervista televisiva, sotterrando la sinistra. Il premier ed economista argentino, rompendo ogni legge finanziaria moderna, è riuscito a risollevare il sistema nazionale. Con il volto rosso dalla rabbia, già 4 anni fa, spiegava la finzione che si cela dietro la sinistra: “Al co***one sinistrorso non puoi concedere nemmeno un millimetro”. E ancora: “se la pensi diversamente da loro ti annientano. Questo è il punto”. In sostanza, non si deve concedere uno spazio a un uomo di sinistra perché “lo usa per distruggerti”. Poi ha ribadito con enfasi, ancora una volta, che “non si negozia con quella me**a perché ti distruggeranno. Ti usano e ti superano”.

Milei annienta la sinistra: “Non si negozia con loro, se la pensi diversamente ti annientano”

Ma c’è una ragione per cui Milei non si fida della sinistra. Secondo lui, dietro le azioni dei socialdemocratici ci sono “l’invidia, l’odio, il risentimento, la disparità di trattamento davanti alla legge, il furto e l’omicidio. E quello che bisogna capire è che il socialismo, sotto quella patina di altruismo, in realtà nasconde tutte le miserie di esseri mediocri, grigi, oscuri, inutili, che non servono a nulla e che vogliono usare l’apparato repressivo dello Stato per ottenere ciò che non possono ottenere“.