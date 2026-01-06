Meloni dopo il vertice di Parigi: “Manteniamo alta la pressione sulla Russia, focus sulle garanzie di sicurezza”

La nota di Palazzo Chigi

«Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato oggi a Parigi a una riunione della Coalizione dei Volenterosi, nel quadro delle iniziative negoziali per una pace giusta e duratura in Ucraina». Lo riporta una nota di Palazzo Chigi.

«L’incontro – prosegue la nota – costruttivo e concreto, che ha permesso di confermare un alto livello di convergenza tra Ucraina, Stati Uniti, Europa e altri partner, è stato dedicato all’affinamento delle garanzie di sicurezza ispirate all’articolo 5 dell’Alleanza Atlantica, come da tempo suggerito dall’Italia. Tali garanzie faranno parte di un pacchetto più ampio di intese, da adottare in stretto raccordo con Washington per assicurare la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, anche attraverso un efficace e articolato meccanismo di monitoraggio dell’auspicato cessate il fuoco e un rafforzamento delle forze militari ucraine».

“Mantenere alta la pressione collettiva sulla Russia”

«In tale quadro – prosegue la nota – sono state inoltre condivise da tutti i membri della coalizione l’importanza e la necessità di mantenere alta la pressione collettiva sulla Russia.

Nel confermare il sostegno dell’Italia alla sicurezza dell’Ucraina, in coerenza con quanto sempre fatto, il Presidente Meloni ha ribadito alcuni punti fermi della posizione del Governo italiano sul tema delle garanzie, in particolare l’esclusione dell’impiego di truppe italiane sul terreno».

«La volontarietà della partecipazione delle Nazioni della Coalizione alla Forza multinazionale e il rispetto delle procedure costituzionali per le decisioni a sostegno dell’Ucraina in caso di futuro attacco, richiamati nella dichiarazione adottata, – conclude la nota – riflettono principi più volte ribaditi dall’Italia».

Von der Leyen: la nostra dichiarazione congiunta è un messaggio chiaro

“Oggi a Parigi, in occasione della riunione dei leader della Coalizione dei volenterosi composta da Stati membri dell’Ue, alleati della Nato e amici dell’Ucraina, è stata data una forte dimostrazione di unità nei confronti dell’Ucraina”. È quanto scrive la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen in un post sul social X. “La nostra dichiarazione congiunta invia un messaggio chiaro”, aggiunge, “siamo tutti solidali con l’Ucraina e le attendiamo un futuro sicuro e prospero”.