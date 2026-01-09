Meloni alla conferenza stampa di inizio anno: previste 40 domande per la premier (segui la diretta streming)

Botta e risposta

È iniziata la conferenza stampa di inizio anno della presidente del Consiglio, Giorgia Meloini, nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera. La conferenza della premier è stata preceduta dal tradizionale intervento del presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli che ha avviato l’incontro con la stampa ricordando i fatti di cronaca di Crans-Montana. Bartoli, inoltre, ha parlato della situazione della stampa e dei giornalisti in Italia.

Quattro composizioni floreali a tinte tricolore sono state disposte attorno al tavolo dove ha preso posto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la conferenza stampa organizzata dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti in collaborazione con l’Associazione della stampa parlamentare. Nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera, accanto alla premier il presidente nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e il presidente dell’Associazione stampa parlamentare, Adalberto Signore. Sono accreditati 40 giornalisti per porre altrettante domande a Meloni.

In platea, in prima fila, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il consigliere diplomatico della premier Fabrizio Saggio, e il sottosegretario all’Informazione e all’editoria Alberto Barachini. Fra i presenti in sala ci sono anche la sottosegretaria all’Economia Lucia Albano e altri esponenti di FdI, come Carlo Fidanza, capodelegazione al Parlamento europeo, Paolo Trancassini, deputato e Questore della Camera, e Salvatore Deidda, presidente della Commissione trasporti di Montecitorio.