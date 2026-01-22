Meloni a Porta a Porta, tutte le risposte a Vespa e Mentana: “Per una ragazza della Garbatella non è facile districarsi in questo clima” (video)

Il video integrale

Un intervento a tutto campo, dalla Groenlandia al pacchetto sicurezza, dall’Albania ai rapporti con Trump: sono alcuni dei passaggi chiave dell’intervista che la premier Giorgia Meloni ha rilasciato a Porta a Porta, in occasione dei trent’anni della trasmissione di Bruno Vespa. Meloni non si è sottratta alle domande del conduttore e del direttore de La7, Enrico Mentana.

Meloni risponde a tutto campo a Mentana e Vespa

«Sono preoccupata da quello che accade sulla politica internazionale – ha detto la premier – mi pare di dimostrarlo, me ne occupo moltissimo e non solo per le dichiarazioni che può fare un leader o l’altro. Siamo in un contesto storico nel quale tutte le certezze che pensavamo di avere rischiano di svanire o stanno svanendo e sapersi districare in un’epoca storica del genere per una ragazza della Garbatella che si ritrova a doversi assumere le responsabilità non è una cosa facile».

“Non conviene a nessuno una divaricazione tra Usa e Ue”

«Certo che sono preoccupata da mille cose, sono preoccupata sempre quando si alza il clima, in questi giorni che c’è di nuovo una situazione molto tesa tra Usa e Ue ma credo non convenga a nessuno una divaricazione tra Ue e Usa, certamente non conviene all’Italia», ha aggiunto.

Meloni: da alcuni giudici sentenze ideologiche

Nello ‘Speciale Porta a porta – 30 anni della nostra vita’ in onda mercoledì su Rai1, Meloni è tornata anche sulle sentenze ideologiche dei giudici. Quella sui migranti “è una strategia sulla quale ci segue tutta l’Europa” e ci sono “strumenti innovativi come il caso dell’Albania” su cui “ci segue tutta l’Europa. Non è facile, perché quando si lavora per fermare l’immigrazione in Italia ci sono in parecchi, diciamo così, che si mobilitano”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,

“Senza alcune sentenze la questione Albania si poteva risolvere due anni fa”

“Allora, la questione dell’Albania, che è una cosa che tutta l’Europa guarda con interesse e sta aspettando di vedere che funzioni perché lo vogliono replicare in molti, noi non l’abbiamo potuto finora far funzionare perché c’erano delle sentenze ideologiche dei giudici. I giudici ci hanno detto che era incompatibile con la legislazione dell’Unione europea. Bene, abbiamo corretto la legislazione dell’Unione europea e, quindi, arriveremo allo stesso risultato ma con due anni di ritardo, che si poteva utilizzare per contrastare l’immigrazione illegale”, ha aggiunto.