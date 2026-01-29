Mantovano: Riconoscendo il Comitato Nazionale per la Bioetica il governo ha colmato un vuoto normativo

Riunione Plenaria

La Presidenza del Consiglio ha accolto l'assemblea del CNB. Ad aprire i lavoro della seduta è stato il Sottosegretario dell'Esecutivo Meloni che ha annunciato a breve l'approvazione del decreto attuativo per rendere operativa l'attività dei comitati

La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accolto la seduta plenaria del Comitato Nazionale per la Bioetica (CNB), presieduto dal professor Angelo Luigi Vescovi. Ad aprire l’incontro è stato il Sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano, che rivolgendosi agli intervenuti ha sottolineato l’importanza del riconoscimento per legge del Comitato nazionale per la bioetica e del Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV), avvenuto con la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), ai commi 271/272.

Ruolo rilevante anche sul piano amministrativo

Nel corso del suo intervento il sottosegretario Mantovano ha dichiarato che “il Comitato Nazionale per la Bioetica e il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita svolgono un ruolo rilevante, hanno un’incidenza e godono di una considerazione che non potevano essere lasciati all’occasionalità sul piano amministrativo. Il Governo ha doverosamente colmato questo vuoto normativo”.

“Per dare pieno seguito sostanziale a questo riconoscimento, a breve verrà approvato un Decreto attuativo della Presidenza del consiglio dei ministri, relativo agli aspetti operativi dell’attività dei due Comitati” ha annunciato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CNB e CNBBSV organismi consultivi di supporto al governo

Il Comitato Nazionale per la Bioetica è un organismo consultivo del Governo, il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita, presieduto dal prof. Andrea Lenzi, è un organismo consultivo tecnico-scientifico di supporto al Governo: entrambi sono istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I membri di CNB e CNBBSV sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio per quattro anni, rispettivamente nel numero di 36 e 20, inclusi i presidenti. Sempre con Decreto del Presidente sono stabilite finalità, compiti, funzionamento e composizione dei due Comitati; del CNB fanno parte, senza diritto di voto, i presidenti di enti di ricerca e di altri organismi ed enti pubblici.