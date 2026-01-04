Maduro stanato dalla “bestia di Kandahar”, il super drone invisibile che aveva scoperto anche Bin Laden (video)

La tecnologia Usa

Una “bestia” in campo, nei cieli, per stanare Maduro che si nascondeva nel suo palazzo e forse provava a fuggire. L’arma segreta dell’esercito Usa, scatenata da Donald Trump in Venezuela, è un drone stealth ‘RQ-170 Sentinel’ ribattezzato la “bestia di Kandahar”, già usato per stanare in Pakistan Osama Bin Laden. Lo riportano alcuni siti militari specializzati dove si vede anche un immagine di un drone di quel tipo rientrare presso una base americana a Porto Rico.

Su Maduro ha volato la “bestia di Kandahar”

La ‘bestia di Kandahar’ – si legge su un portale specializzato – viene usata solamente in operazioni ad alto rischio dove è necessario un dominio totale dei cieli e la capacità di “osservare e guidare con occhi silenziosi” gli eventi sul terreno senza lasciare traccia. Nell’operazione statunitense in Venezuela il drone ha monitorato i movimenti di Nicolás Maduro, facilitando la sua cattura da parte delle forze speciali Delta Force. L’aereo senza pilota ha fornito intelligence persistente ad alta quota, integrando satelliti e altri 150 velivoli, operando da base a Porto Rico con rientri documentati da video OSINT. Avvistato per la prima volta nel 2009 nei cieli di Kandahar, in Afghanistan, da soldati Nato, il drone è stato chiamato così per il suo aspetto misterioso e forma piatta, simile a un bombardiere stealth come il B-2. Si tratta di un UAV (Unmanned Aerial Vehicle) RQ-170 Sentinel della Lockheed Martin, con vernice bianca, design stealth per eludere i radar e capacità di sorveglianza ad alta quota. Utilizzato per missioni segrete di intelligence in zone di guerra. Impiegato in operazioni contro i talebani e per missioni sensibili, come la localizzazione di Osama bin Laden nel 2011; un esemplare è stato catturato dall’Iran nel 2011.

Un video del drone definito “bestia di Kandahar”