Le relazioni pericolose del Pd: un certo Abu Omar in prima fila al convegno dem. FdI: “Schlein chiarisca”

"Indagato per terrorismo"

Grosso guaio per il Pd e per la sua segretaria Elly Schlein: come ricostruisce Il Giornale c’era un ospite ingombrante al convegno del 22 gennaio promosso dai Dem presso la sala Berlinguer della Camera, dove si si commemorava il 61° anniversario di Al Fatah.

Chi è Abu Omar

In prima fila, accanto a volti storici della sinistra come Massimo D’Alema, c’era anche Abu Omar (alias di Ahmad Mohammad Suleiman Mousa) che, secondo quanto riporta il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, è stato perquisito e iscritto nel registro degli indagati per il reato 270 bis, che punisce la creazione, promozione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni finalizzate al terrorismo (anche internazionale). È, infatti, uno dei protagonisti della maxi inchiesta “Domino” sulla cupola di Hamas in Italia.

Kelany: è nell’inchiesta sulla cupola di Hamas in Italia

Sulla questione ha annunciato un’interrogazione parlamentare, Sara Kelany, responsabile del Dipartimento immigrazione di FdI. “Che la sinistra avesse ‘simpatia’ per i ProPal, a noi era chiaro da tempo. L’evento poi a firma Pd del 22 gennaio organizzato nella sala Berlinguer della Camera, in cui era seduto accanto a D’Alema, uno degli uomini di Hannoun, Abu Omar, ha sciolto ogni dubbio. Abu Omar, infatti, risulta essere iscritto nel registro degli indagati per il reato 270 bis che punisce, tra l’altro, l’organizzazione di associazioni finalizzate al terrorismo. Risulta Abu Omar uno dei protagonisti della maxi inchiesta Domino sulla cupola di Hamas in Italia. Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione e aspettiamo che la Schlein faccia sapere agli italiani da che parte sta il partito che presiede: con l’Occidente o con i suoi nemici? Su questo attendiamo chiarimenti, perché è inquietante pensare di rappresentare una parte del Paese stando accanto a terroristi e contemporaneamente invocare più sicurezza”.

Mieli: anche stavolta faranno finta di nulla?

“Il Pd non perde il vizio – commenta la senatrice di Fratelli d’Italia Ester Mieli – Da Hannoun an Abu Omar è un attimo. L’importante per la sinistra è riceverli nelle istituzioni. Già, perché il 22 gennaio – come riporta oggi un articolo de Il Giornale – il Pd ha organizzato all’interno della Camera dei Deputati un appuntamento con tanto di presenza di Abu Omar, che risulta essere iscritto nel registro degli indagati per il reato 270 bis. Dopo il silenzio su Hannoun anche su questo faranno finta di nulla? Bene ha fatto la collega della camera Sara Kelany ad annunciare un’interrogazione parlamentare”.

La nota social di Fratelli d’Italia