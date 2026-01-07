Le Bat-tangenti di sinistra: indagato il presidente della Provincia Lodispoto, già “mollato” dal Pd. FdI: “Si dimetta”

Barletta-Andria-Trani

Nuovo scandalo tangenti a sinistra, stavolta nella Provincia Barletta-Andria-Trani, la cosiddetta Bat. Bernardo Lodispoto, 74 anni, sindaco di Margherita di Savoia, già esponente di spicco del Pd locale, è indagato per concorso in corruzione assieme al suo ex vice Lorenzo Marchio Rossi, 70 anni, ex segretario provinciale del Pd, e al consigliere comunale di Andria Emanuele Sgarra, 64 anni, anche lui fino a poco tempo fa esponente del Pd. Il presunto corruttore sarebbe un imprenditore della zona. Lo scrive La Gazzetta del Mezzogiorno che parla di perquisizioni eseguite nel dicembre scorso da militari della Guardia di finanza su disposizione della Procura di Trani nell’ambito di un’indagine su un appalto che riguarda le strade.

Bernardo Lodispoto, nato l’11 maggio 1951 a Margherita di Savoia (FG), è un avvocato e politico italiano di lungo corso affiliato al centro-sinistra. Attivo in Puglia, ha costruito una carriera incentrata su ruoli amministrativi locali e provinciali. Entrò in politica come sindaco di Margherita di Savoia dal 14 settembre 1987 al 18 luglio 1990, rappresentando il Partito Socialista Italiano. Dopo una pausa, tornò come candidato sindaco nel 2018. Eletto sindaco di Margherita di Savoia nel giugno 2018 con la lista civica “Margherita Migliore“, fu riconfermato nel maggio 2023 con “Margherita Migliore 2.0”. Eletto Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani il 26-27 settembre 2019, fu riconfermato il 3 dicembre 2023 per un secondo mandato consecutivo. Dal 1º aprile 2024 ricopre la carica di Presidente della Provincia BAT, ma dal luglio scorso gli esponenti del Pd della giunta provinciale hanno rimesso le deleghe, chiedendo discontinuità su ambiente e rifiuti.

FdI chiede le dimissioni del presidente Lodispoto

”Lodispoto deve dimettersi, per quanto ci riguarda, non solo per le indagini in corso per le quali riponiamo massima fiducia nell’operato della magistratura” e per ”fallimento politico”, attacca l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Francesco Ventola, dopo la notizia dell’indagine sulla provincia di Barletta Andria Trani per un presunto ”patto corruttivo” in un appalto, in cui è indagato anche il presidente della Provincia e sindaco di Margherita di Savoia. Ventola elenca dieci ragioni politiche per cui gli chiede di farsi da parte, soprattutto perché ”non gode più da molto tempo della fiducia dei colleghi sindaci” e ”non ha più la fiducia della stragrande maggioranza dei consiglieri provinciali”, e per aver ”ridotto la provincia in un ente burocratico privo di qualsiasi autorevolezza” e in un ”suo dopolavoro autoreferenziale e ben remunerato”. Inoltre Ventola lo accusa di aver demotivato il personale e di aver ”determinato lo stallo delle attività principali della provincia (manutenzione strade e scuole ed ambiente in primis). Inoltre, secondo l’eurodeputato di FdI, c’è stato ‘‘un aumento esponenziale del contenzioso a scapito della realizzazione di opere’‘, non ”si è proceduto ai concorsi nonostante fossero state programmate e finanziate numerose assunzioni”, sono stati ”definanziati interventi per il territorio” e non sono stati candidati ”progetti utili al territorio ai diversi canali di finanziamento” al contrario di altri enti pugliesi. ”Ma soprattutto – ha detto Ventola – il presidente Lodispoto deve dimettersi perché ha contribuito ad alimentare la consapevolezza dei cittadini che la Provincia Barletta Andria Trani è diventata un problema piuttosto che una opportunità”.