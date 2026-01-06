La Russia minaccia di rapire il cancelliere Merz: “E’ un neonazista, potremmo fare come Trump con Maduro”

La guerra di nervi

Il “solito” Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ne ha sparata un’altra grossa, grossissima. Stavolta contro la Germania. Ieri Medvedev ha evocato un rapimento da parte degli americani, sulla falsariga di quello di Maduro in Venezuela, di Zelensky, ma anche del cancelliere tedesco, Friedrich Merz, la cui cattura è, secondo Medvedev, anch’essa “immaginabile”.

La Russia e il possibile rapimento del cancelliere Merz

Berlino ha respinto con fermezza i commenti dell’ex presidente russo. “Condanniamo tali minacce nei termini più forti possibili”, ha dichiarato il vice-portavoce del governo Sebastian Hille, aggiungendo che il governo non ritiene necessario aumentare la sicurezza di Merz e che gli agenti incaricati della sua protezione sono “tra i migliori al mondo”. Ieri Medvedev, che ricopre l’incarico di vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha affermato di poter ipotizzare operazioni di rapimento contro altri leader mondiali simili all’azione statunitense in Venezuela, citando tra questi il cancelliere tedesco. “Il rapimento del neonazista Merz potrebbe essere un eccellente colpo di scena in questo carnevale di eventi”, ha dichiarato Medvedev secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa statale Tass. Tale scenario non è irrealistico, ha aggiunto: “Esistono persino i presupposti per perseguirlo in Germania, quindi non sarebbe una perdita, soprattutto perché i cittadini soffrono inutilmente”.