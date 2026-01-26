La Francia incorona Meloni in versione Sinner. “Les Echos”: «Con lei serietà e fiducia nell’Italia, ora ha il match point…»

La testata economica

Arriva un importante tributo al governo Meloni dall’estero, e ancora una volta da un giornale francese, che come altri media transalpini non lesina paragoni “autoflagellanti” tra Macron e la premier italiana. E nei giorni in cui il nostro fuoriclasse Jannik Sinner dà spettacolo agli Australian Open, la testata francese dedica alla Meloni un titolo e una vignetta tennistica, con Giorgia sotto rete che si prepara a portare a casa game, set e incontro. “In Italia, match point per Giorgia Meloni nel 2026?”, titola oggi il quotidiano economico francese Les Echos, spiegando che “dopo lo sdoganamento politico, il governo di Giorgia Meloni è riuscito in una ‘normalizzazione’ economica”, e il paese “ha riconquistato la fiducia dei mercati, affermandosi come un pilastro stabile e affidabile in seno alla zona euro”.

Il riconoscimento di “Les Echos” al prestigio internazionale e all’export record del governo Meloni

“L’Italia – scrive Les Echos – non manca di punti forti nel suo gioco. Le sue banche sono oggi ben più solide e capitalizzate rispetto al 2011, allontanando il rischio di una crisi finanziaria di sistema”. “A fine 2025 – continua – ha ufficialmente superato il Giappone per diventare la 4/a potenza esportatrice mondiale”. E “con una crescita delle esportazioni del 48% in un decennio, l’Italia progredisce due volte più velocemente della Francia e della Germania, mostrando un’eccedenza commerciale solida (circa 55 miliardi di euro)”. “Ma questo dinamismo nelle esportazioni – conclude Les Echos – si trova di fronte a una doppia sfida monetaria e politica quest’anno. Da una parte, la rivalutazione dell’euro rispetto al dollaro penalizza la competitività dei prodotti italiani. Dall’altra, la crescita del protezionismo americano minaccia direttamente il paese, terzo fornitore europeo degli Stati Uniti”. “L’Italia del 2026 – aggiunge – non potrà più contare sulla ‘chance’ del rilancio europeo o sui passati exploit dei suoi giganti industriali, minacciati da un irreversibile declino. Il suo governo non mostra alcuna strategia economica chiara, se non quella di proclamare la sua serietà di bilancio”.

Che profilo ha il quotidiano economico liberale “Les Echos”

Les Echos è il principale quotidiano economico-finanziario francese, noto per la sua autorevolezza nel settore business e mercati. Fondato nel 1908, è diventato quotidiano nel 1928 e appartiene dal 2007 al gruppo LVMH (proprietario di Louis Vuitton e Moët & Chandon). Questa acquisizione ha rafforzato la sua influenza tra i decision-maker. Ha un orientamento liberale e pro-mercato, con focus su macroeconomia globale, politiche monetarie, mercati finanziari, innovazione e dossier tematici (oltre 110 all’anno su high-tech, trasporti e imprese). Include analisi di economisti di fama come Joseph Stiglitz

Dalla Francia con amore per la premier italiana

Negli ultimi mesi diversi giornali e settimanali francesi hanno pubblicato articoli o servizi complessivamente favorevoli o molto lusinghieri su Giorgia Meloni, soprattutto sul piano dell’immagine internazionale e della politica economica.

Le Figaro Magazine (inserto di Le Figaro): ha dedicato la copertina a Meloni con il titolo “Giorgia Meloni, le ragioni di un successo”, presentandola come una leader che ha saputo imporsi sulla scena mondiale.​

Le Point : ha messo Meloni in copertina con il titolo “Incredibile Italia” e le ha dedicato otto pagine di articoli che sottolineano il suo consenso trasversale e il suo ruolo in Europa.​

Valeurs Actuelles: settimanale ultraconservatore che l’ha definita “regina d’Europa” in copertina, lodando la sua politica di destra e il suo modello “europeo forte”.