Julio Iglesias, lo scoop sulle molestie sessuali è un flop giudiziario: i magistrati spagnoli archiviano

La testimonianza di due donne

La giustizia spagnola ha archiviato la denuncia per aggressioni sessuali contro il cantante Julio Iglesias, superstar mondiale degli anni ’70 e ’80, ritenendo il Tribunale di Madrid incompetente a giudicare fatti avvenuti alle Bahamas e nella Repubblica Dominicana.

Secondo quanto annunciato dal pubblico ministero venerdì 23 gennaio, la denuncia è stata archiviata “per difetto di giurisdizione dei tribunali spagnoli”, specificamente per questioni territoriali. La Procura dell’Audiencia Nacional, giurisdizione speciale con sede a Madrid, ha evidenziato che né le vittime né l’imputato risiedono in Spagna e che i presunti episodi non si sarebbero verificati sul territorio nazionale. La competenza spagnola sarebbe possibile solo nel caso in cui il Paese in cui si sono verificati i fatti “non possa o non voglia indagare”: una circostanza che nel caso particolare non è stata dimostrata.

La denuncia delle ex dipendenti a Julio Iglesias: sostenevano di essere state molestate…

Le due ex dipendenti di Iglesias avevano denunciato il cantante in Spagna lo scorso 5 gennaio, sostenendo di essere state vittime di aggressioni e molestie sessuali da parte sua, che oggi ha 82 anni. Inoltre, una delle due donne aveva parlato di episodi che potrebbero configurarsi come violenze sessuali. Dalla rivelazione del caso a metà gennaio, la difesa di Iglesias, condotta dall’avvocato José Antonio Choclán, aveva supportato l’assenza di competenza dei tribunali spagnoli, sottolineando che i fatti denunciati si sarebbero verificati tra gennaio e ottobre 2021 nelle residenze del cantante in Repubblica Dominicana e alle Bahamas, oltre al fatto che le presunte vittime non sono cittadine spagnole né vi risiedono.