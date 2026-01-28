Iran: pile di cadaveri ammassati sui furgoni, crudeltà senza limiti. La triste conta delle vittime del regime

Il report del Guardian

Numeri raccapriccianti, testimonianze choc che restituiscono una fotografia più che drammatica della repressione del regime degli ayatollah in Iran. Pile di corpi sepolti in fretta e furia, dopo esser stati ammassati su furgoni per gelati. Difficile, se non impossibile, fare la conta delle vittime, anche per il black out di comunicazioni social, da giorno si parla di più di 30mila. Una brutalità senza limiti. Il Guardian ha raccolto testimonianze di medici, voci in obitori e cimiteri, mentre vige il bavaglio la verità su quanto sta accadendo a Teheran. Un realtà che l’Occidente fa fatica a registrare fino in fondo e le sinistre italiane tendono a minimizzare in odio a Donald Trump.

Iran, le testimonianze al Guardian di medici e osservatori

Il giornale britannico dà voce a un uomo, un medico, che con sua moglie ha iniziato a curare pazienti in una cittadina iraniana. Una struttura ‘lontana’ dalla rete di ospedali nota al governo perché avevano iniziato a circolare voci secondo cui tanti giovani feriti evitavano il pronto soccorso nel timore di essere poi identificati e arrestati. E il medico racconta della ‘trasformazione’ delle ferite. Prima ferite da taglio, poi dovute a colpi d’arma da fuoco, sparati a breve distanza, ferite da taglio gravi, al petto, agli occhi, ai genitali. E dell’impossibilità di capire cosa accadesse nel resto del Paese.

La conta dei morti, vittime della repressione del regime

Da qui l’idea di creare una rete di oltre 80 professionisti in 12 delle 31 province del Paese. “Tutti i dati sulle vittime citati pubblicamente sono fortemente sottostimati”. Verosimile la stima secondo cui le vittime potrebbero essere più di 30.000. Basata sulla conclusione che “i decessi registrati formalmente in relazione alla repressione rappresentano probabilmente meno del 10% del numero reale delle vittime”.

Obitori, cimiteri e ospedali strapieni

Testimonianze arrivate da obitori, strapieni, cimiteri e ospedali in Iran, scrive ancora il Guardian, che testimoniano un ‘lavoro’ da parte delle autorità per nascondere la dimensione reale della tragedia. Corpi caricati su camion per trasporto di carne e gelati, pile di corpi sepolti in fretta e furia, centinaia apparentemente scomparsi dalla rete iraniana di medicina legale. “Da un punto di vista medico, le ferite che abbiamo osservato dimostrano una brutalità senza limiti, sia per portata che per metodo”, ha detto al giornale britannico il medico. Un altro, che lavora a Teheran, ha denunciato di aver visto “solo sangue, sangue e sangue”. E ha accusato: “Hanno massacrato persone, nessuno può arrivare a immaginare”.

Fosse comuni e brutalità senza limiti

Nell’articolo c’è anche la denuncia di una situazione caotica da parte di personale che lavora nei cimiteri e dello staff medico legale. Con segnalazioni di autorità che hanno spinto per sepolture rapide e di massa per nascondere il numero delle vittime. Il giornale scrive di un filmato verificato arrivato dall’obitorio di Kahrizak, a Teheran, con scene analoghe, anche quelli che sembrano essere centinaia di corpi in strada, fuori dalla struttura. E di tre testimoni che hanno parlato delle pressioni per sepolture di massa, “fosse comuni” e di centinaia di corpi “impilati” in un grande cimitero di Karaj, quello di Behesht-e Sakineh, a circa 50 chilometri da Teheran. Il governo di Teheran ha ammesso che ci sono stati più di 3.000 morti. Secondo le ultime notizie pubblicate sul sito di Human Rights Activists News Agency (Hrana) sono almeno 6.221 i morti confermati durante l’ondata di proteste. L’organizzazione, con base negli Usa, conferma che si continua a lavorare per verificare le circostanze di altri 17.091 decessi segnalati.