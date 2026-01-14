Edicola SOSTIENICI

CERCA SUL SECOLO D'ITALIA

Iran, conto alla rovescia per il blitz Usa. Tajani: “Se prosegue il massacro qualcuno deve intervenire”

La possibile escalation

Iran, conto alla rovescia per il blitz Usa. Tajani: “Se prosegue il massacro qualcuno deve intervenire”

Esteri - di Lucio Meo - 14 Gennaio 2026 alle 08:28

Il massacro prosegue, i preparativi per un blitz americano, pur non scontato, pure. “Arabia Saudita, Oman e Qatar stanno facendo pressione sull’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinche’ eviti un intervento militare contro l’Iran, dopo che Washington ha avvertito gli alleati nella regione di prepararsi a tale eventualitù”, riferiscono funzionari di diversi Paesi del Golfo citati dal quotidiano “Wall Street Journal“. Dietro le quinte, tuttavia, Riad, Mascate e Doha avrebbero avvertito la Casa Bianca che un tentativo di rovesciare il regime iraniano destabilizzerebbe i mercati petroliferi e danneggerebbe l’economia statunitense, oltre a comportare rischi di ricadute interne nei Paesi della regione mediorientale. Secondo i funzionari, l’amministrazione Trump non ha chiarito quale tipo di azione militare stia valutando, ma avrebbe indicato che un attacco è considerato probabile.

Iran, la posizione dell’Italia: “Fermare il massacro”

“Sull’Iran noi abbiamo preso una posizione molto chiara di condanna”. ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani ieri sera a “E’ sempre Cartabianca” su Rete4. Nel caso avvenisse una strage dei manifestanti “qualcuno deve intervenire, se siamo a decine di migliaia di morti allora il problema va affrontato”, ha detto ancora. Ieri, intanto, Trump ha assicurato ai “patrioti” iraniani che “gli aiuti sono in arrivo”. “Patrioti iraniani, continuate a protestare,- occupate le istituzioni”, l’appello di Trump che esorta i manifestanti a “salvare i nomi degli assassini e degli abusatori”, che “pagheranno un caro prezzo. Sento numeri diversi sui morti, sento cifre molto più alte e altre più basse. Ma anche un solo morto è troppo”. Di quali aiuti si parli, se militari o economici, non si capisce.

Le vittime della repressione sono almeno 12mila, ma potrebbero arrivare anche a 20mila secondo le drammatiche stime dell’emittente Cbs che cita due fonti, di cui una all’interno della Repubblica islamica. E sulle possibili esecuzioni per impiccagione delle persone arrestate durante le proteste che potrebbero iniziare già oggi, ha avvertito: “Agiremo con molta forza se faranno una cosa del genere”. Quanto agli obiettivi Usa in Iran “il fine ultimo è vincere. Mi piace vincere”, ha affermato il presidente. La Russia, intanto, avvisa gli Usa: “Un intervento militare americano scatenerebbe gravi conseguenze”.

Attacco Usa più vicino?

La svolta della Casa Bianca autorizza però a pensare che gli Stati Uniti si muoveranno contro l’Iran. L’amministrazione non ha escluso attacchi militari nei confronti di Teheran, mentre sul tavolo rimangono opzioni che riguardano azioni informatiche o misure di carattere economico.

Al presidente è stata presentata un’ampia serie di opzioni militari e operazioni segrete che vanno ben oltre i raid convenzionali, afferma Cbs News citando due fonti del Pentagono e specificando che il briefing è avvenuto in modo separato rispetto alla riunione del team di Sicurezza Nazionale alla quale il presidente non avrebbe partecipato, secondo quanto reso noto dalla portavoce della Casa Bianca.

 

Non ci sono commenti, inizia una discussione

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

di Lucio Meo - 14 Gennaio 2026