Conte sconfessato dai suoi elettori: 6 grillini su 10 voteranno Sì al referendum sulla Giustizia

Sondaggio Piepoli

Brutte notizie per Giuseppe Conte e per il fronte del No: la percentuale di elettori orientati a votare sì il 22 e il 23 marzo al referendum sulla giustizia aumenta gradualmente. La riprova arriva dal sondaggio dell’Istituto Piepoli, realizzato tra il 12 e il 14 gennaio. Il 59% degli interpellati voterà sì alla riforma Nordio, contro il 41% di chi voterà no. Ma è il dato tra gli elettori del Movimento 5 Stelle quello per certi versi più clamoroso. Oltre 6 elettori grillini su 10, per l’esattezza il 63% è orientato a votare sì alla riforma sulla Giustizia, mentre appena il 37% degli elettori pentastellati seguirà le indicazioni del loro leader, Giuseppe Conte.

Anche gli elettori grillini propensi al Sì: +17% in un mese

Ancora più eclatante il trend di questo orientamento di voto. Basta fare il raffronto col precedente sondaggio realizzato dallo stesso Istituto Piepoli, un mese prima: esattamente il 14 dicembre scorso. Gli elettori grillini che avrebbero votato No erano infatti la maggioranza (il 52%) contro il 48 per cento di chi intendeva votare Sì in dissenso dal proprio partito. In appena trenta giorni il numero di elettori che hanno scelto di votare Sì sono aumentati di ben 17 punti in percentuale. Segno che la campagna elettorale di Conte e del Movimento 5 Stelle non è stata poi così convinta e convincente. Nei fatti, una clamorosa sconfessione dell’ex premier.

Tornando al sondaggio di Piepoli, l’affluenza al referendum è stimata attorno al 43%. Tutti i sondaggi finora sono concordi nel dare il Sì davanti al No, anche se con margini diversi (l’istituto che dà un margine più ridotto è quello di Ipsos di Nando Pagnoncelli che registra comunque 6 punti di vantaggio per il fronte a favore della riforma). La Supermedia Youtrend ha messo insieme e armonizzato i dati di tutti i sondaggi usciti finora, restituendo un Sì al 58,9 e un No al 41,1 per cento. Oltre 17 punti di distacco. Per completezza d’informazione, il referendum è confermativo, quindi non comporta la necessità di un quorum. E la tendenza, come conferma l’orientamento del sondaggio Piepoli, sembra chiaramente indirizzata al Sì.