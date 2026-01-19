Il Made in Italy conquista Londra: dopo il question time di Starmer, alla Camera dei Comuni “un assaggio d’Italia”

Imprese italiane in vetrina

Mercoledì 28 gennaio 2026, la Jubilee Room della Camera dei Comuni di Londra ospiterà “A Taste of Italy”, un evento esclusivo dedicato alle eccellenze della cucina italiana, organizzato dall’All-Party Parliamentary Group (APPG) on Italy in partnership con l’Italian Trade Agency (ITA).

L’iniziativa, in programma dalle 12:30 alle 14:30 subito dopo il question time del primo ministro Starmer, offrirà ad alcune imprese italiane con sede nel Regno Unito una vetrina unica per presentare i loro prodotti a parlamentari, lord e staff. Tra gli ospiti confermati spicca Inigo Lambertini, Ambasciatore italiano nel Regno Unito, mentre è prevista la presenza di un rappresentante del ministero degli Esteri britannico.

Opportunità per le Imprese Italiane

Le aziende partecipanti potranno promuovere i propri brand direttamente con i decisori politici britannici, distribuendo circa 300 campioni gratuiti di prodotti enogastronomici per far assaggiare il meglio del Made in Italy. L’evento, molto popolare per l’alta affluenza, si svolgerà in un contesto prestigioso, favorendo networking e visibilità commerciale. È prevista anche una sessione online con il Parliamentary Logistics Manager per chiarire dettagli su consegne, viaggi e setup stand.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Buttero Events | Luxury Made in Italy (@buttero_events_uk)

Tra le imprese che saranno presenti all’evento, il noto marchio dolciario Ferrero, l’azienda Buttero, che organizza degustazioni di vino, aperitivi e cocktail italiani,​ Vincenzo Ltd, specializzata nella fornitura di prodotti alimentari italiani freschi e di alta gamma, Just Gourmet Food, operante nel Regno Unito e specializzata nella importazione di alimenti italiani di alta qualità.