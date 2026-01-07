Il bilancio del Giubileo: 33 milioni di pellegrini nella Capitale. Al via l’iniziativa social “Prega con il Papa”

Un grande successo

Arrivati due milioni di fedeli in più rispetto alle attese. Il Pontefice invita tutti i cristiani a tenere il cuore aperto

Con la chiusura della Porta Santa è terminato il Giubileo, aperto la notte del 24 dicembre del 2024 da Papa Francesco e chiuso, dopo la morte ad aprile scorso del Pontefice argentino, da Papa Leone XIV. Oltre 33 milioni di pellegrini sono giunti a Roma.

Una grande affluenza

Il “mondo intero” è giunto a Roma nell’Anno Santo 2025. Sono stati 33.475.369 i pellegrini arrivati da 185 Paesi in occasione del Giubileo della Speranza, che Papa Leone XIV concluderà ufficialmente tra poche ore, chiudendo la Porta Santa della Basilica di San Pietro. Superate dunque ampiamente le proiezioni – preparate dall’Università di Roma Tre – che volevano “solo” 31 milioni di fedeli nella Città Eterna in questo anno di grazia speciale per la Chiesa.

Monsignor Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, responsabile dell’organizzazione, ha sottolineato come, “il 62% dei pellegrini sono arrivati dall’Europa”.

“Le Basiliche papali e altri centri di preghiera – ha aggiunto il presule – ad esempio la Scala Santa, hanno registrato presenze mai viste in precedenza. Le confessioni sono state incrementate e la celebrazione giubilare del perdono pieno, l’indulgenza, è giunta a tutti”. In questo anno, appena concluso, è stata donata speranza, alle persone e al mondo.

Il Papa: “Restino aperti i cuori dei cristiani”

“Ieri, con la chiusura della Porta Santa, abbiamo concluso l’Anno Giubilare. Le porte dei vostri cuori e delle vostre case rimangano aperte a Cristo”. Lo ha detto Papa Leone nei saluti in lingua polacca anche se nei saluti in tutte le diverse lingue ha richiamato un po’ lo stesso messaggio. “Preghiamo il Signore – ha detto ad esempio ai fedeli portoghesi – affinché i frutti spirituali del Giubileo appena concluso sostengano la testimonianza dei cristiani”.

Lanciata l’iniziativa Pray with the Pope

“Sappiamo che il cuore umano vive inquieto, affamato di senso, e solo il tuo Vangelo può dargli riposo e pienezza. Insegnaci ad ascoltarti ogni giorno nelle Scritture, a lasciarci interrogare dalla tua voce e a discernere le nostre decisioni nella vicinanza al tuo Cuore”. E’ un passaggio dell’intenzione di preghiera di Papa Leone XIV per il mese di gennaio che inaugura la campagna “Pray with the Pope” (Prega con il Papa), iniziativa del Pope’s Worldwide Prayer Network, sul tema “Per la preghiera con la Parola di Dio”