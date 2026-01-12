II muro della vergogna: nuovi insulti sessisti alla Meloni firmati dalle Br a Pietrasanta. La sinistra “rosa” tace

Clima di odio

Era già successo agli inizi di dicembre, a poca distanza da dove ieri, a Pietrasanta, in provincia di Lucca, su un altro muro, sono apparse scritte con insulti volgari e sessisti contro Giorgia Meloni, anche stavolta con una stella a cinque punte, simbolo delle Brigate Rosse, a rendere il tutto ancora più inquietante, dopo gli inviti a “sparare a Giorgia”. Stavolta, parolacce, offese sessiste, riferimenti a donne di malaffare.

Nuovi insulti alla Meloni, l’indignazione di Donzelli (FdI)

“Sono scritte che testimoniano ancora una volta di un preoccupante clima d’odio che aleggia, aggravato in questo caso da volgarità dedicate al Presidente del Consiglio in quanto donna. Solidarietà e vicinanza a Giorgia Meloni”, scrive in una nota il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

“Chiediamo ancora una volta che tutte le forze politiche condannino fermamente e prendano le distanze senza equivoci da questo sessismo, dai gruppi violenti e dalle piazze che ogni volta non mancano di soffiare sul fuoco – aggiunge Donzelli . Difficilmente la solidarietà arriverà da cattivi maestri come Landini che si era già fatto notare per aver dato della donna di facili costumi a Giorgia Meloni”.

“Alla Meloni, già vittima di preoccupanti e gravi minacce proprio a qualche chilometro di distanza, rivolgo la mia piena solidarietà e vicinanza. Le donne Dem, sempre molto attente e solidali verso attacchi sessisti, condanneranno anche oggi gli insulti vigliacchi, condanneranno questi vigliacchi insulti oggi?”, dice il deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

Al momento, però, a sinistra, tutto tace.