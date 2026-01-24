Gli Australian Open parlano italiano, tre azzurri agli ottavi: Sinner, Darderi e Musetti

Tennis

Jannik Sinner è agli ottavi degli Australian Open: dopo quasi quattro ore di lotta con i crampi e il caldo l’altoatesino ha battuto lo statunitense Eliot Spizzirri, n.85 al mondo, per 4-6, 6-3, 6-4, 6-4. Per l’altoatesino è la 18/a vittoria consecutiva, terza serie di successi più lunga della sua carriera, e si prepara a sfidare agli ottavi la sorpresa, Luciano Darderi, il secondo dei tre italiani arrivati agli Ottavi.

Darderi, numero 25 del mondo, ha battuto in quattro set il russo Karen Khachanov (n.18) col punteggio di 7-6, 3-6, 6-3, 6-4.

Primo ottavo di finale agli Australian Open centrato per Lorenzo Musetti. L’azzurro nel terzo turno ha infatti vinto al quinto set la ‘maratona’ fisica e mentale contro il ceco Tomas Machac con il punteggio di 5-7, 6-4, 6-2, 5-7, 6-2. Quattro ore e 27 minuti di gioco. Che hanno fatto diventare ‘Muso’ il terzo italiano a raggiungere gli ottavi di finale di tutti gli Slam dopo Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Ancora in corsa anche Lorenzo Musetti, per un’edizione da record per il nostro tennis con ben tre azzurri agli ottavi.

«Oggi non ho giocato il mio tennis migliore, ma ho cercato di fare il massimo anche con l’aiuto del pubblico che significa tanto per me”. Lo ha detto Jannik Sinner dopo la vittoria in rimonta su Eliot Spizzirri al terzo turno dell’Australian Open, durante la quale ha dovuto anche gestire una crisi di crampi. “Sono iniziati alle gambe, poi si sono estesi praticamente ovunque. So che questa è un’area in cui devo migliorare, ma il tennis è un gioco anche molto mentale. Sono qui per lottare, per giocare ogni punto al meglio», ha spiegato Sinner.

Il match, a causa delle condizioni climatiche, si è concluso con il tetto chiuso, che significa anche aria condizionata e temperatura più fresca. «Sono stato fortunato – ha ammesso Sinner – poi devo dire che mi sono sentito via via sempre meglio. Sono contento della prestazione, in tutti i grandi tornei ho avuto sempre qualche partita dura, spero che questo possa darmi la spinta per il prossimo turno. Ora la cosa più importante è recuperare per il prossimo match».

Jasmine Paolini fermata dalla Jovic e dal mal di pancia

In campo femminile, Jasmine Paolini saluta l’Australian Open al terzo turno per la seconda edizione consecutiva. L’azzurra si arrende alla 18enne statunitense Iva Jovic con il punteggio di 6-2, 7-6(3), pagando una condizione fisica segnata da un problema di stomaco che ne ha condizionato rendimento e mobilità per gran parte del match.