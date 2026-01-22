Giustizia, grillini smemorati. Quando Bonafede tifava per il sorteggio del Csm: “Basta con le correnti” (video)

Cosa si inventeranno oggi, i grillini, a loro discapito? Se lo chiede Fratelli d’Italia che ha scovato sugli archivi del web un video nel quale l’ex Guardasigilli del governo Conte Alfonso Bonafede (ministro dal 2018 al 2021) si sperticava in lodi del principio salvifico del sorteggio del Consiglio superiore della magistratura. Esattamente quello che prevede la riforma della giustizia (accanto alla separazione delle carriere) contro la quale i 5Stelle hanno scagliato la cavalleria.

Quando Bonafede appoggiava convinto il sorteggio del Csm

Basta riascoltare le parole dell’ex ministro, campione di gaffe almeno quanto Danilo Toninelli, per farsi un’idea della giravolta del partito di Conte. “Bisogna togliere la magistratura dalle grinfie delle correnti – diceva Fofò con toni militanti – logiche spartitorie non vanno bene. E siccome sono radicate da decenni dobbiamo voltare pagina”. Parole che sembrano pronunciate da un esponente del centrodestra. “Quindi – continuava il prode Bonafede – si stabilisce una elezione che ha una prima fase di sorteggio. Non ci vedo niente di male”. E ancora: “I magistrati non vanno a fare i politici nel Csm, vanno a fare i tecnici”. Uno così ti aspetti che a marzo si precipito a votare sì al referendum sulla riforma della giustizia approvata dal Parlamento.

Oggi i 5Stelle si scatenano contro il sì. Ammetteranno la giravolta?

E oggi? Tutto dimenticato, archiviato, rinnegato. “Bonafede era forse un altro sprovveduto o ammetteranno la giravolta solo perché questa riforma è voluta dal Governo Meloni? Occhio: il web non dimentica”.