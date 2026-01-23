Al via ad Abu Dhabi l’incontro trilaterale tra Usa, Ucraina e Russia. Riflettori puntati sul Donbass

Il summit negli Emirati

La notizia dell'avvio è stata riportata dai media internazionali. Ancora nessuna informazione sulle modalità. Non si sa se ucraini e russi si trovano nella stessa stanza ma di certo si sa qual è la criticità sul tavolo numero uno: i territori orientali

I colloqui tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi sono già iniziati: a riportare la notizia è Sky News. Non si sa ancora se ucraini e russi si trovano nella stessa stanza. Quello che però sembra certa quale sarà la chiave dei colloqui, secondo il presidente ucraino Zelensky: “La questione del Donbass è fondamentale. Sarà discussa, così come lo sarà il modo in cui le tre parti la vedranno”. Il leader di Kiev ha parlato ai giornalisti attraverso un messaggio vocale, come riportano i media internazionali. E parlando dei colloqui di Abu Dhabi, Zelensky ha affermato che “in ogni caso, è un passo avanti, si spera verso la fine della guerra, ma possono succedere cose diverse. Ma è un passo avanti, non resteremo fermi”. Il presidente ucraino ha anche detto di aver discusso del Donbass anche ieri a Davos con il presidente Trump. “Abbiamo discusso di questioni complesse relative alla parte orientale del nostro Paese“, ha affermato Zelensky.

Cremlino, truppe Kiev devono ritirarsi dal Donbass

Le forze armate ucraine devono lasciare il Donbass: questa è una condizione importante per la parte russa. Lo ha ribadito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, nel giorno in cui ad Abu Dhabi sono attesi i colloqui trilaterali tra Russia, Usa e Ucraina. Lo riporta Ria Novosti.

Zelensky, sto aspettando da Trump data e luogo per firma su garanzie

Secondo quanto riportato da Sky News il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato che sta aspettando che Donald Trump stabilisca data e luogo per la firma di un accordo sulle garanzie di sicurezza degli Stati Uniti per l’Ucraina.

In futuro potremmo essere il nucleo di una forza europea unificata

Durante una conversazione con la stampa, secondo quanto riportato poi da Rbc-Ucraina, Zelensky ha detto che l’Ucraina potrebbe diventare il fondamento di una forza europea unificata, ma solo dopo la guerra con la Russia: “Abbiamo l‘esercito più grande con esperienza di guerra. L’esercito ucraino potrebbe costituire la base per una forza europea unificata. Ciò richiede diversi passaggi, per i quali oggi non abbiamo tempo”, ha affermato Zelensky. “Ora non abbiamo tempo per questo perché siamo concentrati sul fronte. Non appena la guerra finirà, ci uniremo sicuramente a questa struttura. Quello che l’Europa potrebbe fare ora è preparare l’intera base finanziaria”, ha aggiunto il presidente.