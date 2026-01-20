Firenze, prosciolti due maggiorenni di Azione studentesca dopo la lite con i collettivi nel 2023 al liceo Michelangiolo

La sentenza

È arrivata la sentenza sulla rissa tra alcuni ragazzi di Azione Studentesca e il collettivo del liceo Michelangiolo di Firenze. L’episodio, che risaliva al febbraio 2023, aveva portato all’identificazione di tre giovani di destra, con annesse accuse di concorso in lesioni personali, aggravate dai futili motivi, dalla sproporzione della reazione e dall’aver agito in gruppo con la partecipazione di minori. Ebbene, due dei tre imputati sono stati prosciolti da ogni imputazione, come riporta Libero, mentre per un terzo sono stati disposti 6 mesi di lavori ai servizi sociali.

L’esito del processo, per i due prosciolti, ha portato alla cauta delle aggravanti ipotizzate dall’accusa: visto che non è stata esposta nessuna querela, il procedimento è stato fermato. Il terzo imputato, invece, dovrà fare volontariato in un’associazione che assiste i disabili. Peraltro, mesi fa la procura aveva chiuso anche il filone d’indagine sui tre militanti minorenni di Azione Studentesca, sui quali pesavano le medesime accuse per aver partecipato alla lite.

Assolti altri due militanti di Azione studentesca a Firenze per la lite con i collettivi

«Che m’importa d’essere vinto nello spazio, se sono destinato a vincere nel tempo?», scriveva Alceste de Ambris ai legionari fiumani nel 1921. Ecco, la sinistra è riuscita a perdere nel tempo sulla vicenda di Azione studentesca: a nulla sono servite le circolari ideologiche della preside, in cui si dava ampio spazio ad Antonio Gramsci e al pericolo del ritorno dei “fascisti”, ora più che mai immaginari. Per non parlare delle note dell’Anpi e della spedizione della sinistra nella capitale toscana per la “Manifestazione antifascista a tutela della scuola e della Costituzione”, a cui aveva partecipato anche il segretario della Cgil Maurizio Landini, di cui rimarrà un ricordo sbiadito in presenza di una sentenza reale.

L’allora sindaco dem Dario Nardella aveva definito il fatto «intollerabile», definendolo come «aggressione squadrista davanti a una scuola». A dargli manforte era arrivato anche il presidente della regione Eugenio Giani, che aveva parlato di un «atto tanto vigliacco quanto grave». Ovviamente non erano mancate le improbabili accuse alla premier, dato che l’ex segretario del Pd Enrico Letta aveva twittato con forza contro il centrodestra: «Governo che mantiene il silenzio sull’inaccettabile pestaggio squadrista avvenuto davanti al liceo Michelangiolo di Firenze. Silenzio che se continua si fa complice».

Il comunicato di Casaggì

A rilanciare l’esito della sentenza è stata l’associazione di Casaggì Firenze. «La sentenza con rito abbreviato per i fatti del Michelangelo del 18 febbraio 2023 – che ha visto coinvolti alcuni militanti di Azione Studentesca – è un “non luogo a procedere”, con il proscioglimento di due imputati e una messa alla prova per un terzo. Sono infatti cadute le aggravanti per futili motivi per mancanza di querela da parte offesa», ribadisce il movimento identitario in una nota, sottolineando che «allo stato dell’arte, se non ci saranno ulteriori strascichi, parliamo di due assoluzioni piene, che tornano a ribadire l’ignobile strumentalizzazione mediatica della vicenda, balzata agli onori della cronaca nazionale ed europea attraverso accuse infamanti, stigmatizzazioni di massa e sentenze faziose ed unilaterali».

Il comunicato prosegue con il ricordo delle manifestazioni e delle notizie che due anni fa accesero il dibattito: «Per mesi, abbiamo assistito ad un circo equestre giornalistico e televisivo senza precedenti, il cui unico obiettivo non è mai stato quello della reale comprensione della dinamica – e del clima vissuto in una città ostaggio dell’antifascismo militante – ma una condanna preventiva e senza appello di un intero mondo politico e comunitario, arrivando ad addossare altri reati mai compiuti ma subiti». Insomma, quella di lunedì è una sentenza «che probabilmente non troverà spazio sulle prime pagine dei professionisti dell’informazione, ma che torna a sconfessare la manipolazione che – quotidianamente – operano certi centri di potere».