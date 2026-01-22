Far West a Roma: spari e sassaiola contro bus Atac. FdI: «Superato ogni limite»

Nel mirino la linea 46B

I due episodi si sono verificati a poca distanza l'uno dall'altro sulla stessa tratta, tra le case popolari di Torrevecchia e la zona di Primavalle

Prima uno sparo, poi una sassaiola. È stata una serata da far west quella di ieri a Roma, dove tra Primavalle e Torrevecchia due autobus in servizio sulla linea 46B sono stati presi di mira in due episodi gravissimi. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Sul caso sono in corso le indagini. I sindacati hanno proclamato per questa sera quattro ore di sciopero, dalle 20 alle 24, e l’Atac ha fatto sapere che assumerà «ogni iniziativa per garantire la massima sicurezza del personale e dei clienti».

Spari e sassi contro i bus della linea 46B Atac

Il colpo d’arma da fuoco è stato esploso poco prima delle 20 – secondo quanto emerso – all’altezza delle case popolari di Torrevecchia, provocando la rottura di due finestrini. Qualche ora dopo, intorno alle 22.30, nella non distante via dei Monti di Primavalle, è stata la volta della sassaiola, che ha rotto un vetro.

I sindacati proclamano lo sciopero

«La gravità degli episodi avvenuti richiede il massimo dell’attenzione da parte di tutti, in uno sforzo comune orientato all’elaborazione delle migliori risposte possibili. Nello specifico e nell’immediato, chiediamo la sospensione del transito dei bus nelle zone a rischio, finché non sia stata fatta chiarezza e non siano ottenute adeguate garanzie sul fatto che quanto è successo non si ripeta», si legge nella nota con cui Filt-Cgil Roma e Lazio, Fit Cisl Lazio, Uil Trasporti Lazio e Ugl Fna Roma e Lazio hanno proclamato lo sciopero.

FdI: «Superato ogni limite»

«È necessario un intervento di forza, urgente e ad alto impatto, perché non è più possibile andare avanti in questa maniera. Hanno ragione i sindacati nel dire che la sicurezza non è negoziabile e che servono interventi immediati, misure straordinarie di sicurezza e il coinvolgimento delle autorità competenti», ha detto il consigliere regionale del Lazio di FdI, Marco Bertucci. «Totale solidarietà al personale» Atac è stata espressa anche dal capogruppo di FdI in Campidoglio, Giovanni Quarzo. «È evidente che è stato superato ogni limite e che la sicurezza di lavoratrici, lavoratori e utenti è seriamente a rischio», ha commentato, ricordando che «da tempo denunciamo le condizioni di insicurezza crescente su alcune linee e in specifiche aree della città».

Di «fatto gravissimo» ha parlato anche l’assessore alla Mobilità del Come di Roma, Eugenio Patané, offrendo la piena collaborazione del Comune ad Atac e forze dell’ordine perché «venga piena luce sull’accaduto».