Falsissimo: il Tribunale dà ragione a Signorini e blocca la puntata di stasera. Corona: non mi fermo

Primo atto legale

Il giudice di Milano ha accolto il ricorso d'urgenza del conduttore tv e ha ordinato all'ex re dei paparazzi "di rimuovere immediatamente" il materiale e consegnarlo entro due giorni. Pronto il ricorso per impugnare il provvedimento

Stop ai video su Alfonso Signorini pubblicati da Fabrizio Corona. Compresa dunque anche la puntata di “Falsissimo” annunciata dall’ex ‘re dei paparazzi’ per questa sera.

Immediata la replica di Corona, attraverso il suo canale Telegram, mentre i suoi legali annunciano che impugneranno il provvedimento: “Il giudice blocca Falsissimo. Stasera è in programma la puntata come sapete. Notizia di tutti i giornali: un giudice mi diffida e mi censura mentre indago su fatti gravi. Gravi. Non una condanna. Non una smentita. Solo tanta, ma tanta paura della verità”. “Questo è il Paese dove i potenti si proteggono tra loro e il diritto di cronaca vale solo se non disturba. Io non mi fermo. Ma se oggi zittiscono me, ragazzi domani zittiscono voi”, sottolinea l’ex agente fotografico, invitando gli iscritti al canale a “fare casino”. “Perché questa non è Giustizia. È un sistema marcio. O facciamo rumore o ci seppelliscono nel silenzio che loro vogliono”, aggiunge.

Difesa Signorini: non si possono calpestare i diritti

“Deve esser chiaro che non è possibile calpestare con disinvoltura e insolenza i diritti individuali delle persone. Non è permesso insultare e torturare sui social il prossimo; e non è possibile ricevere tutele per una pianificata e ramificata organizzazione votata alla diffamazione aggravata a scopi di lucro personale”. Il difensore Domenico Aiello, che con la collega Daniela Missaglia, tutela i diritti di Alfonso Signorini commenta così la decisione del giudice del Tribunale di Milano che dà ragione al conduttore tv e vieta a Fabrizio Corona di continuare a pubblicare su Falsissimo contenuti su Signorini. “Anche i web hosting, i grandi colossi della rete sempre pronti a macinare grandi ricavi, senza porsi problemi di etica e responsabilità sono moralmente concorrenti nell’illecito se non favoreggiatori”, aggiunge Aiello che pochi giorni fa aveva annunciato di aver denunciato i legali rappresentanti di Google Italia e Google Ireland.

Il provvedimento del Tribunale civile di Milano

Il giudice del Tribunale civile di Milano Roberto Pertile ha accolto il ricorso d’urgenza del conduttore tv e direttore editoriale del settimanale Chi, rappresentato dai difensori Domenico Aiello e Daniela Missaglia, e ha ordinato a Corona “di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto” Signorini. Inoltre, il giudice “vieta e inibisce di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza”.

Depositare in cancelleria entro due giorni tutto il materiale

Il giudice ordina, inoltre, a Corona di depositare nella cancelleria del Tribunale, entro due giorni, tutti i supporti fisici “che contengono i documenti, le immagini e i video relativi alla sfera privata” di Signorini nonché relativi alla corrispondenza telematica e non telematica del ricorrente con soggetti terzi e comunque tutti i materiali suscettibili di danneggiare direttamente o indirettamente il diritto del ricorrente alla reputazione e all’immagine“.

In caso di violazione 2 mila euro per ciascuna, moltiplicata per i giorni di ritardo

Se Fabrizio Corona dovesse violare una delle disposizioni del giudice Pertile dovrà pagare 2mila euro “per ciascuna singola violazione”, moltiplicata per ciascun giorno di ritardo. E sempre all’ideatore di Falsissimo spetta pagare le spese legali pari a circa 9mila euro.

Primo atto in favore di Signorini

Il primo atto della contesa Corona-Signorini finisce dunque con una vittoria del secondo. In due puntate di Falsissimo, Corona ha cercato di raccontato presunti meccanismi opachi nella selezione di alcuni concorrenti del Grande fratello Vip e nella puntata prevista questa sera avrebbe chiuso il cerchio sul conduttore televisivo. Ora Corona ha annunciato attraverso i suoi legali che impugnerà il provvedimento. Contro Signorini c’è un’inchiesta che lo vede indagato per violenza sessuale dopo la denuncia presentata dal modello Antonio Medugno che, sentito come testimone in procura, ha ribadito il suo racconto. Anche Corona è stato a sua volta denunciato per revenge porn per aver diffuso materiale privato proprio su Signorini.

Consob: Corona sanzionato per 200mila euro

Nel frattempo Fabrizio Corona è stato sanzionato per 200mila euro dalla Consob per violazioni in materia finanziaria. Nella delibera, firmata dal presidente Paolo Savona lo scorso 8 gennaio, si evince che Corona ha effettuato un’offerta al pubblico di cripto-attività denominati “memecoin $Corona”, scambiabili sulla piattaforma Raydium, in violazione del regolamento relativo a quel mercato. Inoltre, “non ha assunto un atteggiamento collaborativo, essendo al contrario rimasto inerte sia a seguito della ricezione del richiamo di attenzione, sia nel corso del presente procedimento non esercitando alcuna attività difensiva”. Il pagamento della sanzione amministrativa deve essere effettuato entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.