L’ultimo appello del Papa ai lefebvriani per evitare lo scisma: «Vi prego con il cuore: tornate sui vostri passi!»

Foto: Ansa / Vatican Media (12 giugno 2026)

La lettera del Pontefice

Alla vigilia dell'ordinazione di quattro vescovi senza il mandato pontificio, Leone XIV scrive al superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X: «La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo»

Un vero e proprio appello per evitare lo scisma. È quello lanciato da papa Leone XIV ai lefebvriani alla vigilia dell’annunciata ordinazione di quattro vescovi senza il mandato pontificio. «Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi!», si legge in un passaggio della lettera che il Papa ha inviato al superiore generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X, don Davide Pagliarani. La lettera è datata 29 giugno, ma è stata resa nota solo oggi.

La lettera del Papa ai lefebvriani

L’ordinazione dei quattro vescovi è prevista per il primo luglio presso il seminario della Fraternità a Écône, in Svizzera. Il gruppo tradizionalista fondato dal vescovo francese Marcel Lefebvre è in scontro da lunghissimo tempo con la Santa Sede per il rifiuto delle riforme del Concilio Vaticano II. E se non aderiranno all’appello del Papa sarà scisma con scomunica latae sententiae per chi provvederà all’ ordinazione e per i nuovi vescovi.

«Con animo paterno – si legge nella lettera del Pontefice – desidero rivolgermi a Lei e, per mezzo Suo, ai vescovi, ai sacerdoti, ai seminaristi e ai fedeli legati alla Fraternità Sacerdotale San Pio X, consapevole della responsabilità che il Signore mi ha affidato come Successore dell’Apostolo Pietro. La Chiesa riconosce l’attaccamento alla vita liturgica, l’impegno nella formazione sacerdotale, lo zelo apostolico e il desiderio di fedeltà alla Tradizione che caratterizzano molte persone e comunità legate a codesta Fraternità. Ciò ha motivato l’atteggiamento di attenzione e di benevolenza che i miei Predecessori vi hanno costantemente manifestato».

L’appello del Pontefice: «Vi prego, tornate sui vostri passi!»

«Con questo spirito, e colmo di affetto cristiano – prosegue Leone – vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi! Vi esorto a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l’atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei Sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione».

La disponibilità della Chiesa al dialogo

Nel testo il Papa ribadisce la disponibilità al dialogo già manifestata anche dal prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, l’ex Sant’Uffizio, il cardinale Victor Manuel Fernandez. «La Chiesa – scrive ancora il Papa – è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo. Prego per voi, perché lacerare la Tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Per l’autorità ricevuta da Cristo, con animo addolorato, ma ancora pieno di speranza, sento il dovere di chiedervi di desistere dal vostro intento e affido queste intenzioni al Cuore Immacolato di Maria, Madre del Buon Consiglio».