È morto il papà di Stefano De Martino, ballerino e maestro di danza e di vita di un figlio d’arte (video)

Era malato da tempo

Il mondo dello spettacolo e della danza si stringe attorno a Stefano De Martino: si è spento a soli 61 anni Enrico De Martino, padre del popolare conduttore di Affari Tuoi e, prima ancora, suo primo e più severo mentore. Non era solo il genitore di un volto noto della tv: Enrico era un uomo che aveva respirato l’arte del movimento tra le tavole del San Carlo di Napoli e le scuole della sua Campania, portando con sé quell’eleganza d’altri tempi propria di chi conosce il sacrificio che si cela dietro ogni passo di danza. La sua scomparsa, arrivata dopo una lunga malattia affrontata con dignità, lascia un vuoto profondo non solo negli affetti familiari, ma in quella comunità artistica che solo pochi mesi fa gli aveva tributato un meritato premio alla carriera.

Lutto per Stefano De Martino, è morto il padre Enrico, ballerino e primo maestro

La notizia della scomparsa è stata confermata all’Adnkronos dall’entourage del noto volto della tv pubblica. Il papà era malato da tempo e le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi mesi. In gioventù ballerino professionista, come anticipato in apertura Enrico De Martino ha dedicato tutta la vita alla danza, collaborando con scuole e compagnie della Campania e danzando anche al Teatro San Carlo di Napoli. Nel 2025 gli era stato conferito al Teatro Verdi di Salerno il premio alla carriera nell’ambito della XXIV edizione del Premio Salerno Danza, sotto la direzione artistica di Corona Paone, étoile del San Carlo, e Luigi Ferrone, primo ballerino del Massimo partenopeo.

La storia di Enrico de Martino e il legame a fil doppio con il figlio Stefano

Enrico De Martino ricordava con orgoglio il proprio percorso artistico e la sua carriera interrotta a 25 anni, quando la moglie gli annunciò di essere incinta di Stefano. «A quel punto ho dovuto assumermi una responsabilità. La danza è diventata un hobby. Ma ho fatto di tutto perché Stefano potesse vivere quella passione», aveva spiegato in un’intervista al Corriere della Sera. Del resto lui stesso, fino ai 40 anni era riuscito a combinare la danza con l’attività di ristoratore, continuando a collaborare con varie scuole della Campania.

Un rapporto, tra i due, profondo e complesso

Oggi, nel giorno del lutto e del dolore, la memoria va al rapporto tra Stefano De Martino e il padre che, sostengono le cronache – e riporta l’Adnkronos – è stato negli anni profondo e complesso. Più volte il conduttore ha raccontato come Enrico fosse inizialmente contrario alla sua scelta di intraprendere la carriera nella danza, ritenuta troppo dura e incerta. Una posizione spiegata dallo stesso Enrico in diverse interviste, nelle quali aveva sottolineato le difficoltà fisiche e mentali del mestiere. Con il tempo, poi, il legame tra padre e figlio si è progressivamente rafforzato, trovando un nuovo equilibrio soprattutto dopo la nascita di Santiago, che ha contribuito a rendere il rapporto più empatico e consapevole.

Enrico su Stefano De Martino: «Il dono più grande è che è rimasto il ragazzo che conoscevamo»

Tanto che, nelle sue conversazioni giornalistiche, Enrico non ha mai mancato di ribadire anche la soddisfazione di vedere il figlio affermarsi come conduttore televisivo. «Ho seguito tutta la sua evoluzione, passo dopo passo. Vederlo condurre programmi importanti è una gioia enorme. Il regalo più grande è che è rimasto la persona che era. Senza montarsi la testa».

E allora, tra i ricordi più preziosi, non poteva mancare quello del primo incontro con Maria De Filippi, talent scout di Stefano ad Amici. «Fu un bell’incontro. Mi chiese se ero contento della carriera di mio figlio. E cosa potevo rispondere? Contentissimo». Soprattutto in considerazione del fatto, come Enrico non ha mai mancato di sottolineare, il successo di Stefano non ha cambiato la sua umanità. «Ci ha sempre fatto bei regali, ma il dono più grande è che è rimasto il ragazzo che conoscevamo».

Una scommessa vinta

Parole, ricordi privati e confessioni personali che restano l’emblema di un amore che ha saputo tradursi in generosità. A partire da quel passo indietro fatto a soli 25 anni, rinunciando alla carriera solista per garantire un futuro al figlio. Fino alle ultime attestazioni di stima e di affetto per un ragazzo che ha saputo rimanere fedele a se stesso e ai suoi principi. E allora forse è stato proprio questo il “balletto” più bello e riuscito della vita di Enrico: un passo a due con Stefano, un giovane figlio che, con il suo successo garbato e la sua ascesa costante, è stato il prolungamento dei sogni del padre. E, soprattutto, la dimostrazione che quella scommessa d’amore era stata vinta.

Sotto, da Youtube, “That’s life” con Stefano ed Enrico De Martino in un momento dello spettacolo “Da Natale a Santo Stefano” (26/12/2023) in un estratto video postato da Raiplay