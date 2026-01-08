Donna uccisa dalla polizia a Minneapolis, scontri in strada. Trump: “Si era comportata in modo orribile” (video)

Tensione e scontri tra agenti e manifestanti scesi in piazza a Minneapolis dopo l’uccisione di una donna, Renee Nicole Good, da parte di un agente dell’Ice, l’Immigration and Customs Enforcement. I manifestanti si erano radunati in gran numero davanti a un edificio federale di Minneapolis, il Bishop Henry Whipple Federal Building, per denunciare l’uccisione della donna e hanno intonato slogan contro gli agenti della polizia anti immigrazione. Almeno un manifestante è stato arrestato. La polizia è intervenuta con gas lacrimogeni per disperdere la protesta. Intanto, le scuole pubbliche di Minneapolis hanno deciso di chiudere per il resto della settimana “per eccesso di cautela” e “a causa di problemi di sicurezza legati agli incidenti di oggi in città”, ha annunciato il distretto

Manifestante uccisa a Minneapolis, Trump difende la polizia

Il presidente americano Doanld Trump in un intervista al New York Times, pubblicata oggi, ha dichiarato che Renee Nicole Macklin Good, la donna di 37 anni uccisa ieri da un agente dell’Immigration and Customs Enforcement (ICE) durante un’operazione federale a Minneapolis “si è comportata in modo orribile“. A proposito dell’agente dell’ICE che aveva fermato la donna, madre di tre figli, il presidente ha detto che Renee “lo ha investito. Non ha solo tentato di investirlo”. Trump ha aggiunto: “Non voglio che nessuno venga ucciso. Non voglio nemmeno vedere nessuno che urla e cerca di investire gli agenti di polizia”. Il presidente che ha mostrato il video ai giornalisti presenti ha detto che si è trattato di una “scena terribile” e “orribile da vedere”.