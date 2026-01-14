Da sindacalista Cgil a ministro dell’Istruzione: addio a Valeria Fedeli. Le cause della morte. Cordoglio della Meloni

Politica a lutto

Dolore nella politica italiana per la morte, a 76 anni, Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell’Istruzione con il governo Gentiloni. Fedeli era nata a Treviglio nel 1949 e aveva iniziato nella Cgil, diventando poi dirigente sindacale. In politica approda nel 2013, al Senato con il Pd, e viene anche nominata vicepresidente a palazzo Madama. Al governo la chiama il premier Paolo Gentiloni affidandole il ministero dell’Istruzione nel 2016. Poi ancora in Senato nel 2018, sempre con il Pd. Sempre in prima fila nelle battaglie femministe, era stata tra le fondatrici del movimento ‘Se non ora, quando?’.

Si parla di una malattia incurabile, un cancro, come causa diretta. Era sposata con il senatore Pd Achille Passoni e attiva fino alla fine nelle battaglie per i diritti delle donne e la parità di genere.

Addio a Valeria Fedeli, il cordoglio di Meloni e Gentiloni

“La notizia della morte di Valeria Fedeli colpisce e addolora. Ha sempre vissuto con convinzione e passione il suo impegno in politica, nel mondo della scuola e del sindacalismo. Alla sua famiglia e a chi le ha voluto bene vanno le mie più sincere condoglianze in questo momento di dolore”, si legge in un intervento della premier Giorgia Meloni su X. “Un male inesorabile e feroce ci ha portato via Valeria Fedeli. Per molti anni prestigiosa dirigente nazionale della Cgil e del sindacato tessile europeo, poi vicepresidente del Senato e ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca”, dice Piero Fassino. “Donna coraggiosa, sempre in prima linea in ogni battaglia per l’affermazione dei diritti dei lavoratori, delle donne, dei giovani, dei cittadini, credeva in una sinistra riformista capace di esprimere una cultura di governo. Ci mancherà e sempre ne ricorderemo con gratitudine la sua lucidità intellettuale, la sua passione civile, la sua generosità. Ad Achille e ai suoi cari la piu affettuosa vicinanza in queste ore di inconsolabile dolore”, aggiunge il deputato del Pd. i è spenta a soli 76 anni Valeria #Fedeli, dirigente sindacale, senatrice, valente ministra nel governo che ho presieduto. Una donna coraggiosa, battagliera, capace di dialogo. Un abbraccio ad Achille. Riposi in pace”, è il commento dell’ex premier Paolo Gentiloni.

“Ho appreso con molto dispiacere, la notizia della scomparsa di Valeria Fedeli, ministra dell’Istruzione durante il governo Gentiloni, vicepresidente del Senato, sindacalista e dirigente di partito. Ai suoi familiari e alle persone a lei care, giungano le sentite condoglianze del Senato della Repubblica”, dichiara Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica.