Cresce ancora la fiducia di famiglie e imprese: l’Istat conferma «la giusta direzione»

I dati di gennaio

Aumenta l'indice del clima economico e di quello futuro. L'Istituto certifica anche la crescita della ricchezza di famiglie e imprese per il 2024. Urso: «Due segnali importanti»

Continua a crescere la fiducia di consumatori e imprese. A gennaio l’indice è passato dal 96,6 a 96,8 per le famiglie e dal 96,6 a 97,6 per le aziende. È quanto emerge dai dati dell’Istat, che ha rilasciato anche i dati della ricchezza delle famiglie relativi all’anno 2024, in crescita del 2,8% rispetto al 2023. «Oggi due segnali nella giusta direzione: la crescita della fiducia delle imprese e dei consumatori e il recupero di ricchezza delle famiglie italiane che dal 2023, durante il nostro governo, è tornata a crescere del 2,8%, anche perché abbiamo contenuto l’inflazione», ha commentato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

L’Istat: anche a gennaio cresce la fiducia di consumatori e imprese

L’Istat evidenzia che tra i consumatori si registra un lieve miglioramento delle opinioni sul quadro economico nazionale e sulla situazione futura: il clima economico aumenta da 97,0 a 97,4 e quello futuro sale da 91,6 a 92,3; il clima personale passa da 96,4 a 96,6. Restano stabili poi le valutazioni sulla sfera corrente e personale. Con riferimento alle imprese, l’indice di fiducia aumenta decisamente nei servizi di mercato (da 100,2 a 103,4) e sale anche nella manifattura (da 88,5 a 89,2) mentre diminuisce nelle costruzioni (da 101,0 a 99,8) e, soprattutto, nel commercio al dettaglio (da 106,9 a 102,5).

FdI: «Rialzi che confermano il trend positivo»

«I nuovi dati diffusi oggi dall’Istat indicano un ulteriore miglioramento. Sono leggeri rialzi che però confermano un trend positivo dopo quello del periodo natalizio. Con la legge di bilancio 2026 abbiamo proseguito nel contenimento del debito pubblico e nel rafforzamento della credibilità e sostenibilità della nostra finanza pubblica, ma sempre con un’attenzione importante a favore di famiglie ed imprese, e questo indicatore di fiducia ne è la conferma», ha commentato il deputato di FdI Massimo Milani.

La crescita della ricchezza netta delle famiglie

Per quanto riguarda la ricchezza netta delle famiglie, i dati Istat, che fanno riferimento al 2024, rilevano un aumento del 2,8% rispetto al 2023, per un valore assoluto di 11.732 miliardi di euro. Sebbene si sia fatto sentire ancora il peso dell’inflazione che ha segnato il 2022 e mantenuto i livelli sotto quelli del 2021, nel confronto internazionale, comunque, il rapporto tra la ricchezza netta e il reddito lordo disponibile delle famiglie è rimasto stabile in Italia e Canada, mentre è diminuito per il terzo anno consecutivo in Francia e nel Regno Unito.