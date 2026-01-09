Crans-Montana, le lacrime di coccodrillo di Jessica Moretti, accusata di essere fuggita con i soldi: “Scusatemi” (video)

La strage svizzera

Il marito Jacques Moretti è da oggi in manette ma Jessica Moretti resta fuori dal carcere: la procura ha chiesto “misure sostitutive per ovviare al rischio di fuga”. Tali misure – braccialetto elettronico, divieto di lasciare il Paese, deposito di una cauzione, consegna dei documenti di identità, oltre alla richiesta di presentarsi ogni tre giorni alla polizia -devono essere confermate entro 48 ore dal Tribunale delle misure coercitive, ha dichiarato alla stampa uno degli avvocati della coppia, Patrick Michod. I Moretti sono ufficialmente indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

Nel video, le lacrime beffarde e tardive della Moretti: “I miei pensieri sono sempre rivolti alle vittime e alle persone che stanno combattendo oggi. È una tragedia inimmaginabili non avremmo mai potuto immaginare una cosa del genere. È successo nel nostro locale e voglio scusarmi…”.

Crans-Montana, le lacrime di Jessica Moretti