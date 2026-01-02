Crans Montana, la trappola nel soffitto: in un lampo candele e poliuretano uccidono mentre i ragazzi cercano di domare le fiamme con le giacche (video)

Anatomia di una strage

I dubbi, le ipotesi: le prime ricostruzioni. Tra materiali infiammabili e carenze strutturali, ecco come una scintilla ha trasformato "Le Constellation" in una gabbia mortale

Il fuoco e il fumo i killer. Candele e poliuretano il possibile combinato disposto di strumenti di morte, in un ambiente seminterrato, con una ventilazione limitata. Ed è così che in una notte di fuoco che ha provocato 47 morti e 115 feriti abbiamo imparato a conoscere termini come il cosiddetto “gocciolamento ardente” e il fatidico flashover: in parole semplici il dramma di una pioggia di fuoco che nel locale Le Constellation cadeva inesorabilmente dall’alto, rendendo impossibile la fuga. E incendiando istantaneamente i vestiti sintetici dei presenti.

Tragedia di Crans Montana, la trappola nel soffitto?

L‘inferno di fuoco si sviluppa su due piani: al terreno il bar, con una terrazza coperta e una sala con il bancone al centro; sotto la discoteca con un altro bancone e tavoli a cui si accede da una scala particolarmente angusta. Una prima ricostruzione dei primi istanti della strage riferita tra gli altri da Il Messaggero in edicola oggi ipotizza che «l’incendio sarebbe stato innescato da una candela scintillante inserita sul collo di una bottiglia di champagne e avvicinata pericolosamente al soffitto da una ragazza sollevata sulle spalle di due camerieri, un tipo di spettacolo che, come mostrano alcuni video, il locale proponeva abitualmente». Ma non è tutto. e allora procediamo con ordine.

Un tragico combinato disposto tra fisica e architettura

E partiamo da una considerazione principale: la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, consumatasi all’interno dell’ormai arci-noto locale, non appare oggi come una fatalità imponderabile, ma come la drammatica conseguenza di una combinazione letale tra fisica dei materiali e carenze strutturali. L’inchiesta, coordinata dalla procuratrice del Canton Vallese Beatrice Pilloud, si concentra su quella che i testimoni hanno descritto come una vera e propria “trappola” chimica e architettonica.

Inferno di fuoco e fumo a Crans Montana, la dinamica: scintille e chimica letale

Secondo le prime ricostruzioni, l’innesco sarebbe partito da una candela pirotecnica applicata a una bottiglia di champagne. Durante un brindisi, la fiammella avrebbe toccato il soffitto della sala interrata, innescando una reazione a catena devastante. Il protagonista della strage sarebbe il poliuretano espanso utilizzato per l’insonorizzazione: un materiale plastico che, se non trattato con ritardanti di fiamma (standard RF1 o RF2 previsti dalle norme svizzere AICAA), si trasforma in un combustibile accelerante.

Dunque, stando a quanto fin qui ricostruito e ipotizzato, il rogo avrebbe generato due fenomeni fisici letali: il primo, quello del “gocciolamento ardente“. La plastica fusa è piovuta dall’alto come “pioggia di fuoco”, incendiando istantaneamente i vestiti sintetici dei presenti. Il secondo: il flashover e gas tossici. In meno di un minuto, l’accumulo di calore ha saturato l’ambiente portando a un incendio generalizzato. La combustione del poliuretano ha sprigionato monossido di carbonio e acido cianidrico, gas capaci di indurre incoscienza in pochissimi respiri.

L’effetto “tappo” e le carenze strutturali

Ma se la chimica ha accelerato il rogo, l’architettura del locale non ha aiutato, anzi: avrebbe impedito la salvezza. Secondo quanto riferito da ieri da siti e tv svizzere, come dai nostri media, Le Constellation presentava una scala angusta per collegare il piano interrato all’uscita. Testimonianze oculari riferiscono di un tragico “effetto tappo”: mentre la folla tentava disperatamente di risalire, all’esterno si sarebbe inizialmente cercato di regolare gli accessi,. Ma il risultato potrebbe essere stato quello di un “imbuto mortale”.

Persone che si accalcano una sull’altra per uscire fino a creare un groviglio umano che fa da tappo e questi subumani qua fuori invece di aiutare riprendono con il cellulare. #Svizzera #CransMontana pic.twitter.com/xm8PMOhegi — Karmateve (@karmiamoci) January 1, 2026

I dubbi, le ipotesi e uno strazio senza fine

Permangono inoltre forti dubbi sulla presenza e l’efficacia di un’uscita di sicurezza nel seminterrato, che molti sopravvissuti dichiarano di non aver mai visto. L’inchiesta dovrà ora stabilire se il locale, gestito da una coppia di origine corsa, avesse le certificazioni necessarie per ospitare una folla stimata tra le 200 e le 400 persone, in un ambiente privo di adeguati sistemi antincendio. Una tragedia, quella di Crans Montana, in cui dubbi e drammatiche ipotesi incrementano il potenziale di dolore e il rammarico per una strage i cui echi di disperazione deflagreranno interminabilmente…