Coppa d’Africa, il video della finale più pazza del mondo: rigore al 98′, il Senegal se ne va poi rientra, il Marocco sbaglia, il Senegal segna

A Rabat

L’hanno già ribattezzata la finale più pazza del mondo, quella tra Senegal e Marocco, a Rabat. Sullo 0-0, al 98′ dei tempi regolamentari l’arbitro congolese Jean Jacques Ndala Ngambo ha fischiato un rigore per la squadra di casa, contestatissimo dai giocatori del Senegal. Tanto che l’allenatore Pape Thiaw ha fatto segno ai propri uomini di uscire. L’unico a rimanere in campo è stato Sadio Mané, che ha cercato di convincere i propri compagni a rientrare. E alla fine c’è riuscito, consentendo l’esecuzione del rigore. Incredibilmente, il giocatore più forte del Marocco, Brahim Diaz, ha provato a fare il cucchiaio e il portiere ha parato. Decisivo nei supplementari un gol del centrocampista Pape Gueye nei primi minuti dell’extra-time, al termine di una partita tesa, spezzettata e carica di episodi, chiusa solo oltre il 120′.

La vittoria del Senegal nella Coppa d’Africa ha trasformato la notte italiana in un mix di entusiasmo incontenibile e criticità. Dopo il successo per 1-0 sul Marocco, deciso dalla rete di Pape Gueye, centinaia di tifosi senegalesi hanno celebrato il trionfo soprattutto a Torino, dove la festa ha assunto dimensioni imponenti.

La partita tra Senegal e Marocco nel video con gli highlights