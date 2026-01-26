Chi è Greg Bovino, il direttore dell’Ice: l’italo-americano che lotta contro l’immigrazione irregolare e che proviene dalla Calabria

Il ritratto

Il bisnonno di Greg, Michele, arrivò in Pennsylvania per fare il minatore, lasciando la famiglia ad Aprigliano, in provincia di Cosenza

C’è un italiano alla guida dell’Ice, l’organismo americano deputato all’espulsione degli immigrati regolari, che oggi è al centro delle polemiche. Si chiama Greg Bovino, ha 56 anni ed è originario della Calabria. Il ritratto di uno degli uomini più rilevanti sul piano mediatico richiama sempre alla tradizione dei nostri emigranti partiti per il Nordamerica i cui nipoti e pro-nipoti hanno fatto fortuna.

Originario di Aprigliano

Il legame con l’Italia e la Calabria passa dal nonno Vincenzo, emigrato negli Stati Uniti nel maggio del 1924, nel periodo in cui proprio gli USA varavano leggi restrittive per limitare l’ingresso di immigrati provenienti dal Sud e dall’Est Europa.

Il nonno partii per l’America da Aprigliano, un paesino in provincia di Cosenza, noto per avere dato i natali a un sacerdote satirico “Donnu Pantu”.

Il bisnonno di Greg, Michele, arrivò in Pennsylvania per fare il minatore, lasciando la famiglia ad Aprigliano. Solo quindici anni dopo avviò le pratiche per ottenere la naturalizzazione e riuscì a far arrivare oltreoceano la moglie e i quattro figli tra cui Vincenzo, nonno del comandante. E proprio in quell’anno – era il 1924 -nasceva la Border Patrol per ridurre il numero di italiani e di altri immigrati dal Sud e dal’Europa.

La carriera di Greg

Cresciuto negli Stati Uniti – come riporta il CorSera – Bovino si laurea in conservazione delle risorse naturali, consegue due master – uno in pubblica amministrazione e uno al prestigioso National War College – e nel 1996 entra nella Border Patrol, iniziando la carriera nel settore di El Centro, nel sud della California. Qui costruisce il suo profilo operativo in un contesto segnato dal traffico di droga e dall’immigrazione irregolare lungo il confine con il Messico.

Bovino ha 55 anni ed è cresciuto a Blowing Rock, una piccola cittadina di montagna nella North Carolina occidentale, nel cuore della cosiddetta Bible Belt. Un ambiente conservatore, comunitario, fortemente segnato da valori religiosi e dall’idea di ordine. A scuola pratica wrestling: non è un talento naturale, ma viene ricordato come disciplinato, determinato, rispettoso delle gerarchie. Non è mai stato ad Aprigliano, paese d’origine della sua famiglia.