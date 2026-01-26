“Buongiorno, Italia!”. Musetti si “beve” un Fritz e sfida Djokovic. Sinner “litiga” con la tv per tifare

Australian Open

Lorenzo Musetti vola ai quarti degli Australian Open 2026 e dedica la sua vittoria all’Italia. Il tennista azzurro ha battuto l’americano Taylor Fritz in tre set, dominando il match e rendendo felici tutti i tifosi e gli appassionati italiani che si sono svegliati all’alba per lui. Il match degli ottavi di Melbourne, infatti, è iniziato alle 4 ora italiana e Musetti, nella tradizionale dedica alla telecamera, ha voluto ringraziare i suoi connazionali per il sostegno.

“Buongiorno Italia” ha scritto il numero cinque del mondo, che ha raggiunto il suo best ranking proprio all’inizio di 2026 grazie alla finale raggiunta a Hong Kong, poi persa contro Bublik. Un messaggio che, insomma, ha attraversato l’oceano, accompagnato dalla faccina sorridente disegnata da Musetti, che per la prima volta in carriera ha raggiunto i quarti degli Australian Open.

Musetti batte Fritz e ora aspetta Djokovic

Il tennista azzurro ha battuto l’americano Taylor Fritz in tre set nel match degli ottavi dello Slam di Melbourne, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4 in due ore e quattro minuti di gioco. Primo set dominato da Musetti, che infila un break dopo l’altro trovando una super prestazione al servizio (a fine partita gli ace saranno 14, quasi un record per lui).

Fritz prova una reazione nel secondo parziale, che prosegue in parità fino all’11esimo game, quando l’azzurro riesce a rubare la battuta per l’allungo decisivo. Musetti si ripete in apertura di terzo set e controlla ritmo e partita, portando a casa la qualificazione. Ora nel prossimo turno per Musetti ci sarà la sfida contro il serbo Novak Djokovic, volato ai quarti senza giocare grazie al ritiro del ceco Jakub Mensik.

annik Sinner ‘litiga’ con la tv agli Australian Open 2026. Oggi, domenica 26 gennaio, il tennista azzurro scenderà in campo nel derby degli ottavi di finale contro Luciano Darderi, ma appena arrivato alla Rod Laver Arena il primo pensiero del numero due è per Lorenzo Musetti, impegnato nella sfida contro l’americano Taylor Fritz.

Sinner infatti, durante i suoi esercizi in palestra, ha provato a mettere in televisione il match del toscano, ma senza successo. Jannik tenta di inserire manualmente il canale per seguire la partita del connazionale, scegliendo tra i tanti campi collegati, ma finisce per spengere la televisione. Immediata la richiesta ‘d’aiuto’ ad Alejandro Resnicoff, il fisioterapista, che accorre e aiuta Sinner a mettere la diretta di Musetti.