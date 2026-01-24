“Beatrice Venezi conquista Pisa”. “Fiume di applausi” al teatro Verdi. Stavolta lo scrive persino Repubblica

Direzione magistrale

La protesta della Cgil a Pisa si tramuta in un flop e in un clamoroso autogol

Ritorno trionfale e direzione magistrale per Beatrice Venezi al Teatro Verdi di Pisa dove ha diretto l’Orchestra da Camera Fiorentina per la Carmen nell’allestimento del regista Filippo Tonon. Per Beatrice Venezi, tornata in Italia dopo una tournee in America Latina, applausi a scena aperta per diversi minuti e numerosi ‘Brava’. Per capire le dimensioni del trionfo, basta leggere il resoconto locale di Repubblica, non certo un giornale amico della Venezi, che è costretto a titolare per onore di cronaca: «Beatrice Venezi conquista Pisa», registrando un “fiume di applausi” per il biondo e talentuoso direttore d’orchestra.

La protesta della Cgil si tramuta in un flop

Non ha turbato la serata la solita protesta ideologica con le spille gialle promossa nel foyer dalla Cgil di Pisa per solidarizzare con gli orchestrali della Fenice di Venezia. Poi, dopo gli applausi rivolti dalla sala gremita all’ingresso della direttrice Venezi, la serata termina trionfalmente a mezzanotte per l’artista che è originaria della vicina Lucca. Ed è un trionfo anche per il teatro pisano che stasera l’ha riportata a esibirsi in Italia dopo la lunga parentesi sudamericana. Alla fine dello spettacolo, lunghi applausi vengono diretti dal pubblico verso il palco.

Beatrice Venezi e il lungo applauso del pubblico del teatro Verdi

Un lungo abbraccio con l’interprete di Carmen, Laura Verrecchia, certifica il successo e scioglie definitivamente la tensione per Beatrice Venezi e tutto il cast intorno a lei. Venezi sorride, riceve fiori, saluta e ringrazia il pubblico – che continua ad applaudirla – e l’orchestra che l’ha seguita. Con questa direzione Beatrice Venezi archivia le proteste fomentate dalla sinistra e da alcuni sindacati per la nomina al Teatro La Fenice e rompe il ghiaccio per il ritorno da grande protagonista dei cartelloni dei teatri italiani.