Ancora insulti tra Renzi e Calenda: “Non ti seguono nemmeno in famiglia”. “Tu supplichi Conte e Schlein di caricarti a bordo”

Volano ancora stracci

Volano di nuovo stracci in zona ex Terzo Polo: Carlo Calenda e Matteo Renzi tornano a dirsi di tutto. A fornire lo spunto per la nuova rissa verbale stavolta sono state alcune dichiarazioni dell’ex presidente del Consiglio a Repubblica. Interpellato sulla recente sintonia fra Azione e Forza Italia, Renzi è stato molto duro con l’ex alleato: “Calenda non va a destra, perché non lo seguono nemmeno in famiglia. Persino Richetti ha minacciato di andarsene”. Sempre “gradevole” l’ex rottamatore, che insiste nello svillaneggiare il leader di Azione: Calenda “aveva un gruppo di dieci al Senato, adesso è solo al Misto. Per il momento sta in mezzo, ma arriverà l’ora in cui gli verrà detto: hic Rhodus, hic salta. O stai di qua o di là. Altrimenti fa la fine del pinguino che sbaglia strada e va verso la montagna andando incontro a una fine ingloriosa”.

Terzo Polo: volano di nuovo stracci tra Renzi e Calenda

La coppia da tempo è “scoppiata”, ma i ritorni di fiamma se si tratta di insulti sono sempre in agguato. Tutto l’astio di Renzi è riferito all’intervento di Calenda all’evento di Forza Italia della scorsa settimana. Durante il quale, invitato, disse: “Se ci sarà spazio per lavorare insieme ne sarò felicissimo. Anche perché condividere un partito con Conte, Bonelli, Fratoianni o Salvini e Vannacci, io proprio non ce la faccio”. L’intervento fu applaudito e da lì si scatenarono i retroscenisti. Par cui parte la replica del leader di Azione via X: “Caro Matteo Renzi sei un campione di chiacchiere. I fatti sono semplici. Noi siamo rimasti e rimarremo dove gli elettori del terzo polo ci hanno messo. Tu stai supplicando per essere caricato a bordo da Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni; dopo esserti vantato di aver mandato a casa Conte e aver promesso mai con i 5S”. Renzi guarda sempre a casa d’altri, nonostante in termini di voti non è che ci sia tutta questa guerra tra titani, non è che possa gonfiarsi il petto.

Calenda a Renzi: “I tuoi datori di lavoro sono i sauditi”

Calenda affonda il colpo: “Noi siamo andati in Ucraina ogni anno perché sappiamo che li si combatte per l’Europa. Tu non hai mai trovato il tempo di andare, mentre ti scapicolli alla corte di Jared Kushner e dei tuoi datori di lavoro sauditi”. Ognuno, dice ancora Calenda, “sceglie i suoi valori e le sue battaglie. Ti auguro il meglio, ma parla delle tue scelte, non delle nostre”. E’ pur vero che se ci fosse – ma il condizionale è d’obbligo – un’intesa troppo intenza tra Azione Forza Italia, Calenda rischierebbe di perdere il sostegno di Matteo Richetti, capogruppo di Azione alla Camera:

Dici Terzo Polo, dici turbolenze

“Tajani il centrodestra vuole allargarlo, io voglio sconfiggerlo- dice ospite di Start su Sky TG24- . Forza Italia sta al governo? Buona vita, ma io non sono interessato a stare al governo per fare l’opposto di quello che dico. Non mi ci unisco neanche se mi ci portano i carabinieri”, dice scaldandosi oltre. Come al solito, dici Terzo Polo e volano gli stracci. Un’incompatibilità che getta un’ulteriore ipoteca sulla possibilità che il Campo largo possa essere nelle prospettive di un centrosinistra credibile…