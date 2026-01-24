Agroalimentare al top. Lollobrigida: “La Dop Economy vale 20,7 mld e continua a crescere”

Investimenti e risultati

Il ministro dell'Agricoltura a Davos ha incontrato l'omologo tedesco nuove sinergie con la Germania. Al Forum sul Turismo ha fatto il punto su un settore strategico. "In tre anni oltre 15 miliardi di investimenti"

Siamo una nazione che vanta un primato assoluto in Europa: 897 prodotti agroalimentari certificati. Il valore di produzione della DOP Economy è di 20,7 miliardi di euro in continua crescita. E contribuisce per il 19% al fatturato totale del settore con un’esportazione che arriva a 12 miliardi sui 70 che la nostra nazione oggi riesce a garantire. E’ il ministro dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste Francesco Lollobrigida in un videomessaggio inviato al Forum Internazionale del Turismo in corso a Milano ad illustrare il primato italiano nel settore agroalimentare.

Agroalimentare, Lollobrigida: “Le nostre aziende incidono sul Pil”

“Abbiamo ragionato in questi anni su iniziative per garantire ai consorzi di tutela gli strumenti per incentivare e implementare il loro modo di operare. Abbiamo fatto ingenti investimenti per rafforzare il settore primario: oltre 15 miliardi in 3 anni. E le nostre azioni incidono anche sul PIL che vede il settore primario riuscire a superare la crescita media nazionale. Ma bisogna far crescere tutto l’indotto collegato”.

Sinergie Italia-Germania

Il ministro ha incontrato a Davos l’omologo tedesco, Alois Georg Josef Rainer. Italia e la Germania stanno spingendo insieme verso una visione strategica; in grado di rafforzare la capacità produttiva e la sostenibilità delle rispettive filiere. Nonché di favorire sinergie operative nello sviluppo delle filiere agroalimentari europee. Il presidente della Legacoop Agroalimentare, Christian Manetti ha apprezzato l’iniziativa “L’auspicio è che anche la cooperazione agroalimentare possa rafforzarsi tra i due Paesi per creare un sistema produttivo più integrato: capace di valorizzare le eccellenze italiane.

Viaggio nell’Italia Dop

Il ministero del Turismo Santanchè – ha aggiunto Lollobrigida- “sta rispondendo a un settore strategico anche toccando temi che riguardano il rapporto con il territorio, in un sistema integrato che vede l’offerta agroalimentare come centrale. E’ in questo che si inserisce il Viaggio nell’Italia Dop”.