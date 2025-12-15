Urso rilancia l’Italia nello Spazio: siamo quelli che hanno saputo comprendere meglio segreti e possibilità: al via 4 Factory e una costellazione satellitare nazionale

Verso l'infinito e oltre

«Noi eravamo e siamo una grande potenza scientifica e tecnologiche che ha sempre aperto nuove strade all’umanità, compreso la strada delle dimensioni superiori alla terra, da Archimede a Galileo a Marconi. Noi siamo stati coloro che hanno saputo, dalla Terra, comprendere meglio il cielo e lo spazio, inaugurando strade che allora l’umanità riteneva del tutto impossibile». Lo ha detto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, intervenendo al convegno «La governance dello spazio–Giornata nazionale dello spazio 2025».

Urso: «Lo Spazio è una dimensione comune della nostra penisola»

E ancora. «In questa legislatura ci siamo mossi in maniera appropriata e tempestiva nello sviluppare competenze spaziali, nel nostro Paese – ha aggiunto Urso – abbiamo inaugurato quattro Space Factory utilizzando al meglio le risorse del Pnrr: a Torino, a Milano, a Roma e a Bari, dimostrando che lo spazio è una dimensione comune della nostra penisola».

Spazio, Urso: «Abbiamo iniziato a lavorare alla realizzazione di una costellazione satellitare nazionale»

Ma non è tutto. «È stato inaugurato un sedicesimo distretto industriale in Abruzzo, 16 distretti industriali al nord come al centro e al sud, dimostrano che lo spazio è una dimensione che unisce la penisola, a differenza di altri, anche se gli aspetti più significativi, sul piano industriale, sono proprio qui a Roma, nel Lazio, e in Lombardia e Piemonte – ha aggiunto in conclusione Urso –. Abbiamo iniziato a lavorare alla realizzazione di una costellazione satellitare nazionale che vorremmo realizzare insieme ad altri paesi europei ai fini della sicurezza e della difesa delle comunicazioni istituzionali».

(Italpress)