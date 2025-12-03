Torna “Insieme per il Bene”: la raccolta di beneficenza per gli orfani dell’Arma dei Carabinieri

Edicola SOSTIENICI

L'evento che precede il Natale è giunto alla sua quarta edizione si sta confermando, secondo gli organizzatori, una "felice eccezione tra le serate più esclusive che animano la Capitale"

Cronaca - di Eva De Alessandri - 3 Dicembre 2025 alle 13:52

Si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con “Insieme per il bene – Camaiora&Friends“, l’iniziativa di solidarietà giunta quest’anno alla sua quarta edizione, promossa dal Gruppo The Skill, che si terrà nella sua veste natalizia stasera a Roma presso il ristorante «Molto».
La raccolta di beneficenza della serata voluta da Andrea Camaiora (Ceo di The Skill) e dal generale dei Carabinieri, Giuseppe Petrella, sarà destinata agli orfani dell’Arma dei Carabinieri. La festa è organizzata in collaborazione con l’Opera nazionale orfani dei Carabinieri (Onaomac) guidata dai generali Ugo Zottin e Salvatore Musso. Alla manifestazione – che sarà animata, tra le altre sorprese, dalla performance dell’attore comico Loris Fabiani, in arte Lunanzio – hanno offerto il loro patrocinio Sogin, Polis Avvocati Associati, Aiad, Ferrotramviaria spa, Cipierre elettronica, Aiop Lombardia, Airleg e il Circolo Antico Tiro a Volo.

Petrella: riconoscimento e senso di attaccamento

Per il Generale Giuseppe Petrella “L’iniziativa nasce dal senso di attaccamento e riconoscenza nei confronti dell’Arma che dovrebbe contraddistinguere ogni autentico Carabiniere, senza distinzione di grado. Per chi ha il dono della Fede è una testimonianza dell’essere cristiani, per chi non crede è un gesto disinteressato e nobile”.

Camaiora: Insieme per il bene

“L’appuntamento – spiega Andrea Camaiora – si sta confermando come felice eccezione tra le serate più esclusive che animano la Capitale. Protagonisti delle istituzioni, del mondo delle grandi aziende di Stato e delle imprese private, delle professioni e dell’informazione si ritrovano a centinaia non solo e non tanto per una vuota e banale occasione di mero networking, ma con una finalità sempre nobile, di raccolta benefica, appunto ‘Insieme per il Bene’, che ne è diventata la cifra distintiva. Il successo crescente ci ha spinto a ‘raddoppiarla’ durante l’anno con un’edizione invernale al ristorante Molto di Parioli e una estiva al Circolo Antico Tiro a Volo. Questa edizione pensata insieme al Generale Petrella – prosegue Camaiora – assume un valore ancor più profondo e condiviso a meno di due mesi dalla strage di Castel D’Azzano, in cui hanno perso la vita tre carabinieri: la più grave tragedia per l’Arma dai giorni dell’attentato di Nassiriya. È ancora viva negli occhi di tutti noi l’immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro della Difesa Guido Crosetto accanto ai familiari, ai funerali di Stato a Padova del Luogotenente Carica Speciale, Marco Piffari, del Carabiniere Scelto, Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale, Valerio Daprà. Un dolore collettivo che rende ancor più sentita la missione della serata: sostenere chi resta, i figli di chi ha servito il Paese fino all’estremo sacrificio”.

