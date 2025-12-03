Torna “Insieme per il Bene”: la raccolta di beneficenza per gli orfani dell’Arma dei Carabinieri

Stasera a Roma

L'evento che precede il Natale è giunto alla sua quarta edizione si sta confermando, secondo gli organizzatori, una "felice eccezione tra le serate più esclusive che animano la Capitale"

Si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con “Insieme per il bene – Camaiora&Friends“, l’iniziativa di solidarietà giunta quest’anno alla sua quarta edizione, promossa dal Gruppo The Skill, che si terrà nella sua veste natalizia stasera a Roma presso il ristorante «Molto».

La raccolta di beneficenza della serata voluta da Andrea Camaiora (Ceo di The Skill) e dal generale dei Carabinieri, Giuseppe Petrella, sarà destinata agli orfani dell’Arma dei Carabinieri. La festa è organizzata in collaborazione con l’Opera nazionale orfani dei Carabinieri (Onaomac) guidata dai generali Ugo Zottin e Salvatore Musso. Alla manifestazione – che sarà animata, tra le altre sorprese, dalla performance dell’attore comico Loris Fabiani, in arte Lunanzio – hanno offerto il loro patrocinio Sogin, Polis Avvocati Associati, Aiad, Ferrotramviaria spa, Cipierre elettronica, Aiop Lombardia, Airleg e il Circolo Antico Tiro a Volo.

Petrella: riconoscimento e senso di attaccamento

Per il Generale Giuseppe Petrella “L’iniziativa nasce dal senso di attaccamento e riconoscenza nei confronti dell’Arma che dovrebbe contraddistinguere ogni autentico Carabiniere, senza distinzione di grado. Per chi ha il dono della Fede è una testimonianza dell’essere cristiani, per chi non crede è un gesto disinteressato e nobile”.

Camaiora: Insieme per il bene

“L’appuntamento – spiega Andrea Camaiora – si sta confermando come felice eccezione tra le serate più esclusive che animano la Capitale. Protagonisti delle istituzioni, del mondo delle grandi aziende di Stato e delle imprese private, delle professioni e dell’informazione si ritrovano a centinaia non solo e non tanto per una vuota e banale occasione di mero networking, ma con una finalità sempre nobile, di raccolta benefica, appunto ‘Insieme per il Bene’, che ne è diventata la cifra distintiva. Il successo crescente ci ha spinto a ‘raddoppiarla’ durante l’anno con un’edizione invernale al ristorante Molto di Parioli e una estiva al Circolo Antico Tiro a Volo. Questa edizione pensata insieme al Generale Petrella – prosegue Camaiora – assume un valore ancor più profondo e condiviso a meno di due mesi dalla strage di Castel D’Azzano, in cui hanno perso la vita tre carabinieri: la più grave tragedia per l’Arma dai giorni dell’attentato di Nassiriya. È ancora viva negli occhi di tutti noi l’immagine del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del Ministro della Difesa Guido Crosetto accanto ai familiari, ai funerali di Stato a Padova del Luogotenente Carica Speciale, Marco Piffari, del Carabiniere Scelto, Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale, Valerio Daprà. Un dolore collettivo che rende ancor più sentita la missione della serata: sostenere chi resta, i figli di chi ha servito il Paese fino all’estremo sacrificio”.