Todde sull’orlo di una crisi, anche l’assessore contiano si dimette e attacca il campo largo: qui solo caccia alle poltrone

Sardegna nel caos

Campo largo già nel caos in Sardegna, dove l’assessore alla Sanità Bartolazzi, già sottosegretario del governo Conte, sbatte la porta accusando i partiti della maggioranza. Una defezione clamorosa che arriva dopo le dimissioni dell’assessore all’Agricoltura. Resta aperta l’incognita sulla tenuta della maggioranza e sui tempi di approvazione della legge di bilancio regionale.

“Quello che viene definito ‘campo largo’ è, nei fatti, un ‘campo minato’, dove la ricerca di poltrone prevale sulla coesione politica”, commenta Salvatore Deidda, deputato FdI e presidente della IX Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera. “La crisi – argomenta il parlamentare sardo – non è frutto di ingerenze esterne, ma di profonde tensioni interne tra M5s e Pd, dimostrando l’inconciliabilità delle loro visioni. La dialettica politica dimostra che l’unica ‘unità’ è la spartizione del potere, come ammesso dall’ormai ex assessore Bartolazzi che fa seguito alle dimissioni dell’assessore dell’Agricoltura della Giunta Todde. Oramai è crisi inconciliabile”.

Bartolazzi contro la giunta Todde: il sistema sanitario è ostaggio degli interessi politici

La presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha annunciato nel giorno dell’Immacolata le dimissioni dell’assessore della Sanità Armando Bartolazzi, oncologo romano a suo tempo indicato direttamente da Giuseppe Conte, e comunica di voler assumere l’interim “mettendoci la faccia” per rimettere in piedi la sanità isolana, che dopo venti mesi non sembra dare segnali di cambiamento.

La decisione scatena il caos nel campo largo che sostiene la Giunta. La replica di Bartolazzi è immediata e durissima. L’assessore dimissionario dichiara che non resterà in carica perché “da quello che so non ci sono più le condizioni” e avverte che, con l’interim alla presidente, “il sistema sanitario degradato resterà così com’è”, ostaggio di interessi meramente politici. Bartolazzi sottolinea inoltre di avere “più consensi all’opposizione che all’interno. All’interno c’è la caccia alle poltrone”, chiamando in causa apertamente la coalizione. Rivendica anche il sacrificio personale fatto per accettare l’incarico: “Sono venuto qui rimettendoci soldi e stando lontano dai miei figli. Ma per me era una sfida. Un’opportunità così non l’avrete più”.

FdI: Sardegna nel caos in piena finanziaria regionale

Dichiarazioni pesanti che hanno innescato immediate reazioni politiche. Il Partito democratico sollecita Todde a scegliere rapidamente un nuovo assessore, sottolineando la necessità di un interim il più breve possibile. Ancora più salace il commento di Antonella Zedda, vice presidente di Fratelli d’Italia in Senato. “Udite udite la Todde comunica che, cacciato l’amichetto di Conte già Sottosegretario alla Sanità del Conte I e già assessore alla sanità della Giunta Todde, terrà Lei l’interim della delega più pesante e tutto questo in piena finanziaria regionale. Eh che fa Armandino? Dichiara spavaldo ‘la sanità senza di me rimarrà indietro e aggiunge nel campo largo c’è solo lotta alle poltrone’. Che fosse tutto il contrario di Gigi Riva, sia nella azione sia nel pensiero, i sardi lo avevano capito da tempo, che volesse essere ricordato per la sua poca umiltà anche, ma che gli pizzicasse così tanto da voler lavare i panni sporchi sui quotidiani sardi questo forse nessuno lo aveva messo in conto.

“Va via il secondo pezzo della giunta Todde a soli 20 mesi dall’insediamento – sottolinea Zedda – accade in piena finanziaria regionale e la Todde? Sceglie di non scegliere per l’ennesima volta e dichiara che ci mette la faccia! Alessandra, sveglia, la faccia la metti per tutti i tuoi assessori, sei il Presidente di Regione, non puoi pensare di guidare per 8 mesi, parole Tue, giunta e sanità, questo è non avere visione, questo è non fare gioco di squadra e a pagarne le conseguenze sono e saranno i sardi”.