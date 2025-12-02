Sondaggio Mentana, campo largo devastato: per gli elettori non c’è da fidarsi, non è credibile né alternativo al centrodestra

Numeri impietosi per Pd-5S-Avs

La rilevazione ha chiesto agli intervistati un giudizio sulla competitività e affidabilità dell'alleanza tra le principali forze di opposizione in confronto all'attuale coalizione di governo: e il risultato è una sonora bocciatura degli ami-nemici giallo-rossi

Torna, come ogni lunedì, il sondaggio settimanale di Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, che fotografa l’attuale orientamento di voto degli italiani al primo dicembre. I numeri registrano movimenti contenuti per i principali partiti: con Fratelli d’Italia ormai accreditato oltre il 31% (31,3 per cento)pur cedendo appena lo 0,3 e il Partito democratico e Alleanza Verdi e Sinistra che segnano un lieve arretramento pari a un -0,1 (rispettivamente al 22,2 e al 6,9).

Sondaggio Mentana, FdI sempre primo partito. E per il campo largo è disastro

Punti forse rosicchiati dall’ami-nemico M5S che, come la Lega, guadagna un +0,2. I grillini di Giuseppe Conte si piazzano al 12,7 mentre il Carroccio di Matteo Salvini raggiunge il 6,9. Quarto posto per Forza Italia, stabile rispetto alla settimana precedente: ossia al 7,9.

E nel dettaglio del report i dati registrano anche, tra i fanalini di coda, la posizione stabile di Azione (3,3) e Noi Moderati (1,2), e una leggera risalita per +Europa (1,5) e Altre liste (+0,1 per cento), a fronte di un altra settimana di flessione al ribasso per Italia Viva, che cedendo uno -0,1 , si ferma al 2,4.

Sondaggio, gli italiani bocciano il campo largo su competitività e credibilità

Tuttavia, al netto di quotazioni e svalutazioni percentuali dei vari partiti e con il dato immutato nei mesi che vede Fratelli d’Italia sul primo gradino del podio, l’aspetto più interessante del sondaggio è quello che si concentra sulla percezione degli italiani riguardo l’alternativa di governo. O meglio: su come gli elettori vedono la competitività e la credibilità del “campo largo” rispetto al centrodestra.

Campo largo, i numeri impietosi stroncano l’ammucchiata giallorossa

Ebbene i risultati dell’indagine demoscopica parlano chiaro e netto, con numeri che si rivelano un calice amaro da mandar giù per l’ammucchiata di centrosinistra, una realtà mai fin qui amalgamatasi in una concreta proposta programmatica (se non in occasione di sporadiche circostanze elettorali).

Campo largo, sondaggio o no, il progetto non decolla e non arriva (agli elettori)?

Di più: si presentano come un boccone indigesto un giudizio prevalentemente critico da parte dell’elettorato sulla sua effettiva capacità di rappresentare un’alternativa credibile. Più espressamente: la competitività con la coalizione di centrodestra è considerata pensabile (molto, +, abbastanza) per il 38% degli elettori. Mentre il 50% proprio non intravede un barlume di possibilità (e il 12% non saprebbe come rispondere).

Confrontandosi con il quesito su una possibile alternativa credibile all’attuale governo di centrodestra, invece, gli interpellati del sondaggio Swg per Mentana sono stati ancora più tranchant e impietosi: con il 35% di sostenitori della mozione “credibilità”, a fronte di un 54% degli elettori convinti a valanga dell’esatto opposto. Solo l’11 risponde non saprei…