Senatore comunista inizia a parlare ma si vomita addosso. Imbarazzo in Francia, poi arriva la spiegazione (video)

Una rara sindrome

Colpa di una malattia, la sindrom di Gilbert. Una condizione genetica benigna comune, in cui il fegato non elabora bene la bilirubina (un pigmento derivante dalla rottura dei globuli rossi), causando un lieve aumento dei suoi livelli nel sangue. È spesso asintomatica, ma può manifestarsi con stanchezza, debolezza o lieve ittero (ingiallimento di pelle e occhi) in momenti di stress. E vomito. Ed è propria quella la causa dell’incidente occorso nel Parlamento francese al senatore comunista Pierre Ouzoulias che si è sentito male proprio mentre si trovava sul podio del Senato. Il politico 61enne ha avuto un malore e ha cominciato a vomitare su se stesso. Il filmato è stato prontamente rimosso dalla registrazione, ma è stato condiviso qualche ora più tardi dalla testata francese Frontières. “Ciò che è successo deriva da una condizione genetica, la sindrome di Gilbert, che può causare tali sintomi in caso di notevole affaticamento o stress. Nelle ultime settimane, ho presieduto numerose sedute, spesso fino a tarda notte. Questa condizione incurabile ma benigna non pregiudica in alcun modo la mia capacità di svolgere il mio lavoro. Inoltre, per preservare la mia salute, diversi anni fa ho smesso di consumare alcol”.

Il video del senatore comunista che vomita