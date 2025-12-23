Edicola SOSTIENICI

Scambio di regali “made in Italy” in Cdm: piattini Ginori e miele doc. Meloni: “Vi voglio bene, riposatevi”

Natale di governo

Politica - di Robert Perdicchi - 23 Dicembre 2025 alle 09:28

Regali doc da scartare sotto l’albero di Natale in famiglia: porcellane “made in Italy” di una nota marca nostrana. Questo è il cadeaux che la premier Giorgia Meloni ha donato ai suoi ministri durante il Consiglio. Dopo aver augurato buone feste a tutti, la presidente del Consiglio si sarebbe congedata con una battuta e una raccomandazione: “Mi rode rivedervi il 29… Scherzo, vi voglio bene, riposatevi…”.

I regali scambiati in Cdm

Il miele di api verde-bianco-rosse è stato il cadeau del ministro per le Politiche Agricole Francesco Lollobrigida ai suoi colleghi, con i biscottini offerti a tutti dalla leghista con delega alle Disabilità Alessandra Locatelli, un piatto di Ginori della boutique “Campo Marzio 70” (con le immagini di Firenze e Milano) è stato il dono fatto dalla premier ai ministri, secondo quando ricostruiscono i giornali, che descrivono la premier di buon umore.  “Quando il ministro Adolfo Urso presenta il piano filatelico 2026 — dedicato, fra gli altri, a Giorgio Armani, Pippo Baudo, Vittorio Bachelet, Papa Francesco, Frate Indovino, Piero Gobetti e Claudia Cardinale — la premier scherza: «Ve lo dico, eh: quando morirò non voglio finire su un francobollo!»”, racconta oggi Il Messaggero. E per celebrare ulteriormente la cucina italiana fresca di riconoscimento come Patrimonio Immateriale dell’Umanità, un album fotografico che raccoglie una serie di scatti di famiglie povere riunite a tavola di domenica. Il titolo, appunto Il pranzo di domenica del giornalista Marco Panella.

