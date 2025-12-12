Premierato, Casellati: restituirà agli elettori la sovranità popolare mortificata da governi tecnici e pastette

Lectio Magistralis

«La stabilità attuale non è casuale: è frutto di uno straordinario lavoro politico, condotto sia a livello interno che internazionale, ed occorre garantirla anche per il futuro. Con questo obiettivo ho promosso la riforma del premierato, ora all’esame della Camera, dopo l’approvazione del Senato lo scorso giugno. L’iter si concluderà entro la fine della legislatura». Così il ministro per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, Elisabetta Casellati, spiega durante la lectio magistralis all’Università di Torino, esegesi e prospettive della “madre di tutte le riforme”.

Elisabetta Casellati rilancia la riforma del premierato

E prosegue: «Il disegno di legge governativo, per rafforzare il vertice politico dell’esecutivo sceglie la strada maestra: l’introduzione di un meccanismo di legittimazione popolare diretta del Presidente del Consiglio – ha sottolineato Casellati –. E con la decisione popolare si intende assicurare una forza e una legittimazione politica personale al presidente».

E spiega esegesi, motivazioni e prospettive alla base della “madre di tutte le riforme”

Concludendo infine: «Si tratta di far riappropriare gli elettori di una sovranità popolare che, specie nell’ultimo decennio, è stata mortificata dall’alternarsi vorticoso di formule politiche policrome e governi “tecnici” che hanno vanificato la volontà popolare, come se il voto fosse un gioco politico sfrenatamente libero di costruire indirizzi del tutto divergenti da quelli espressi in sede elettorale», ha rimarcato in conclusione il ministro.

(Italpress)