Pandoro vs panettone, questo il dilemma… E un’indagine svela, tra gola e prezzi lievitati, qual è il dolce preferito dal 52% degli italiani

Gusti dolci e prezzi salati

Torna, puntuale come il Natale, la tradizionale rivalità tra la morbidezza burrosa di Verona e la ricchezza candita di Milano. Ma un'indagine svela preferenze di gusto e convenienza degli italiani

Pandoro o panettone? Questo il dilemma… Ogni anno, con l’arrivo delle luci e dei profumi delle feste, si riaccende la madre di tutte le diatribe gastronomiche natalizie, e non è solo una questione di gusti, ma un’autentica rivalità atavica che mette di fronte la morbidezza burrosa di Verona e la ricchezza candita di Milano. Un derby che travolge le tavole, le conversazioni familiari e, inevitabilmente, i carrelli della spesa. Ma cosa dicono gli italiani quando vengono chiamati a scegliere tra la forma a stella e il cappello a fungo? E quanto questa scelta è influenzata dalle impennate dei prezzi?

Ebbene, un’indagine condotta dall’Osservatorio Shopping di DoveConviene entra nel merito di questa dolce, ma accesa, competizione per golosi, per svelare qual è il vero campione delle feste secondo i consumatori. Analizzando non solo le preferenze, ma anche le strategie di acquisto di fronte ai rincari. E il verdetto è chiaro: il Pandoro si conferma il vincitore indiscusso della contesa.

Pandoro vs panettone: questo il dilemma…

Ma riavvolgiamo il nastro, a partiamo dalla foto di un Paese come il nostro che, da sempre, è tentato dal dividersi tra guelfi e ghibellini, chi sta con Coppi e chi con Bartali, e chi preferisce la Lollo alla Loren (o viceversa)… Dunque, ogni Natale, come da tradizione tipica di un bipolarismo intrinseco, la scena si ripete: bisogna scegliere il dolce da mettere in tavola e ci si ritrova a prendere posizione in uno dei dilemmi più classici delle festività. E se il dibattito in famiglia resta acceso, nel grande derby delle feste il Pandoro si afferma come il campione indiscusso.

L’indagine dell‘”Osservatorio Shopping” di “DoveConviene”

Quanto meno è quanto emerge da un’indagine dell‘Osservatorio Shopping di DoveConviene, l’app che semplifica lo shopping facendo risparmiare tempo e denaro, secondo cui il 52% degli italiani preferisce il dolce di Verona al panettone, scelto invece dal 32% dei consumatori. A seguire, nella classifica dei dessert natalizi irrinunciabili, l’8% elegge il torrone come dolce simbolo delle feste. Mentre un altro 4% sceglie il goloso tronchetto di Natale.

Non solo pandoro vs panettone, il dubbio è anche sulle variazioni sul tema (classico)

Entrando nel dettaglio delle varianti di cui dà conto Adnkronos, allora, la maggior parte degli amanti del Pandoro resta fedele alla versione classica (65%). Quasi 1 su 4 (23%) si lascia invece tentare dalle farciture. Mentre oltre 1 italiano su 10 (12%) non resiste invece alla variante arricchita dal cioccolato. Anche quando si tratta di panettone, il classico con canditi resta la scelta preferita dei consumatori (70%). Sebbene il 30% non rinunci a un tocco di golosità extra, tra creme (18%) e scaglie di cioccolato (12%).

Una scelta su cui incombono prezzi lievitati e promozioni

Se dunque, per gli italiani, tradizione e dolcezza non possono mancare sulla tavola natalizia, purtroppo il conto finale della spesa rischia di essere, per molti, un po’ troppo salato. Basti pensare che, solo negli ultimi due anni, i prezzi del panettone e del pandoro hanno subito un rincaro rispettivamente del +13% e del +11%. Non sorprende pertanto che, in fase di acquisto del proprio lievitato preferito, oltre 1 italiano su 3 (34%) guardi prima al prezzo.

E, se il marchio rappresenta un fattore di acquisto determinante per il 26% degli italiani, in verità le promozioni la fanno da padrona: infatti, se l’etichetta preferita non è in sconto, il 43% degli italiani ne cerca un’altra in promozione. Mentre quasi 1 consumatore su 5 (23%) acquista unicamente prodotti in offerta, senza considerare il brand.