Michelangelo Security Dome di Leonardo: primo importante risultato con test di difesa aerea in Italia

Best in class in Europa

A meno di dieci giorni dal lancio del suo sistema avanzato di difesa integrata Michelangelo Security Dome, Leonardo conferma sul campo l’eccellenza tecnologica nell’ambito della Sensoristica Radar per la Difesa Aerea e Missilistica, uno dei pillar del Dome Italiano.

Il 3 dicembre è stato completato il primo lancio di qualifica del sistema missilistico Samp/T Ng italiano dotato del Sensore Radar di ultimissima generazione Leonardo Kronos Grand Mobile High Power. Questo Sensore Radar, basato su architettura Aesa multifunzionale a scansione elettronica e dotato delle più avanzate tecnologie richieste da tale capacità, ha confermato le sue eccellenti performance tracciando il target e guidando il missile all’intercetto a una distanza mai registrata prima con il sistema Eurosam Samp/T nel corso di attività dimostrative in ambito terrestre.

Questa performance conferma il Kronos Grand Mobile High Power di Leonardo come Sensore Radar best-in-class in Europa per i sistemi di difesa aerea e missilistica. Questo risultato, in aggiunta ai precedenti ottenuti nell’ambito delle esercitazioni di Difesa Aerea e Missilistica Integrata internazionali (Formidable Shield e Pacific Dragon) e di sperimentazioni su sistemi Sam (superficie-aria) terrestri, costituisce ulteriore conferma della solidità del percorso intrapreso da Leonardo per la realizzazione del Michelangelo Security Dome Italiano, candidato attraverso la sua architettura dinamica e aperta a guidare l’integrazione di un Dome contro le minacce aeree e missilistiche per l’Europa.