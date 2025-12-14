L’Ue ha scelto di adottare la linea di Meloni sui migranti, ma chi ci ha fatto perdere tempo? Ecco il sondaggio del Secolo

Clandestinità e pareri

L’Europa ha cambiato marcia e adottato la linea della premier Giorgia Meloni sull’immigrazione irregolare, ma nel corso del tempo il modello italiano è stato rallentato. La domanda che il Secolo d’Italia ha scelto di inviare, attraverso la propria newsletter, ai lettori è molto semplice: “Ritieni che in Italia ci siano state spinte che ci hanno fatto perdere tempo?. La prima domanda ha stravinto sulle altre due, ricevendo il 91,3% delle preferenze e indicata nel testo con il colore blu: “Sì, perché ci sono una sinistra immigrazionista e una magistratura ideologizzata che hanno cercato di sabotare e rallentare questo modello”. Anche il grafico “a torta” parla chiarissimo rispetto ai voti degli utenti.

L’Ue ha adottato la linea Meloni sui migranti: ecco i risultati del sondaggio del Secolo

Alla domanda sui motivi che hanno rallentato il modello Meloni sui migranti, soltanto il 6,1%, indicato con il colore arancione, non sa dare una risposta perché pensa che “ci siano state spinte per farci perdere tempo, ma il vero problema sono i tempi di reazione dell’Ue”. Per concludere, soltanto il 2,6% ritiene “che servisse del tempo per inquadrare a livello europeo questi strumenti innovativi“. Insomma, la maggior parte degli intervistati ha dato un responso molto chiaro, tracciando una preferenza di misura che supera il 90% rispetto alle altre due risposte, che hanno ottenuto pochissimi riscontri.