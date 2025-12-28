La Russa celebra i 79 anni del Msi: “Fondato da uomini che non si arresero senza tornare indietro”. Fango da sinistra

Il video messaggio

E’ un video sentito e commovente quello postato la sera di Santo Stefano dal presidente del Senato Ignazio La Russa in occasione dei 79 anni dalla nascita del Msi, che vide la luce il 26 dicembre del 1946 nello studio di Michelini, a Roma, alla presenza di Giorgio Almirante e di altri pilastri della destra italiana. Senza indugiare a nostalgismi, La Russa ha ricordato i valori di chi quel giorno aveva deciso di rappresentare una comunità uscita sconfitta dalla guerra. “Il Natale era passato da un giorno, la guerra era finita da poco più di un anno, e un gruppo di uomini, sconfitti dalla storia, sconfitti dalla guerra, sconfitti nella loro militanza pensarono al futuro. Non tentarono di sovvertire con la forza ciò che peraltro sarebbe stato impossibile sovvertire”, ma “accettarono il sistema democratico e fondarono un partito, il Movimento Sociale Italiano”, afferma La Russa, che ripercorre i momenti che precedettero la nascita dell’Msi rievocando le intenzioni dei fondatori nonché il significato di quella fiamma tricolore, simbolo storico della destra italiana. Il tricolore, che tanto dispressa la sinistra, non a caso subito protagonista di una gazzarra contro il messaggio di La Russa, con fango del Pd e di Avs sulla figura di Almirante e discutibili critiche allo stesso La Russa. Un grande classico, anche questo…

