La lezione di stile di Sinner: linciato per il “silenzio” su Pietrangeli, ma aveva fatto le condoglianze in privato

Il campione e il lutto

Dopo ore di sospetti, critiche e linciaggi, Jannick Sinner ha fatto sapere che il suo “silenzio” sulla morte di Nicola Pietrangeli non era indifferenza o astio nei confronti del campione morto ieri, ma solo rispetto: le aveva fatte pervenire alla famiglia privatamente. Non come vip, tennisti, amici o presunti tali, pronti a far sapere a tutti, sui social, il proprio dolore per la perdita dell’amato Pietrangeli. La camera ardente del tennista scomparso si terrà domani al Foro Italico, nel campo a lui intitolato.

“La famiglia Pietrangeli comunica che mercoledì 3 dicembre, per consentire a quanti lo vorranno di rendere omaggio a Nicola Pietrangeli, sarà allestita una camera ardente presso il Campo Pietrangeli del Foro Italico, a Roma dalle 9 alle 14. Alle ore 15, presso la Chiesa di Santa Maria della Gran Madre di Dio di Ponte Milvio si terrà la funzione religiosa. La famiglia desidera ringraziare ancora una volta le moltissime persone che, in queste ore, stanno manifestando affetto, gratitudine e commozione per la scomparsa di Nicola”. Così in una nota ufficiale la famiglia di Nicola Pietrangeli, scomparso oggi all’età di 92 anni.

Sinner, Pietrangeli e il dolore di Panatta

“Rischierei di fare un torto a Nicola, se mi limitassi a dire che ho perso un amico. Eppure, nel corso delle tante storie comuni che potrei raccontare, delle volte infinite in cui ci siamo trovati dalla stessa parte della barricata, o al contrario, ai poli opposti di una polemica, l’amicizia non è mai venuta meno, un legame a suo modo curioso, ma unico e indistruttibile”, scrive Adriano Panatta, nel suo ricordo di Nicola Pietrangeli affidato alle pagine del Corriere della Sera. Una persona presente da sempre nella sua vita: “C’era quando nacqui, e mio padre, orgoglioso della sua prima paternità, volle annunciarlo a tutti i tennisti del Parioli. ‘Lo sapete? Sono diventato padre!»’. ‘E chissenefrega non ce lo metti?’, la replica di Nick.